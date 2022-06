Maria De Filippi al mare con il figlio Gabriele, ma con loro c’è anche una terza persona: rimarrete di stucco nell’apprendere di chi si tratta

Gabriele, il figlio che Maria De Filippi e Maurizio Costanzo hanno adottato ormai vent’anni fa, è parte integrante della vita della conduttrice. La regina di Mediaset, che stravede per il giovane, lo affianca in tutti i momenti della sua vita, non mancando di consigliarlo in ogni circostanza critica.

Solamente pochi mesi fa, la presentatrice si era lasciata andare ad alcune confessioni inerenti al periodo che Gabriele aveva trascorso da solo, durante il primo lockdown. “Temevo che tornasse da noi, il fatto che sia rimasto a vivere da solo denota maturità” aveva spiegato Maria, a dir poco orgogliosa del figlio.

La De Filippi e Gabriele trascorrerebbero molto tempo insieme, incapaci di separarsi l’una dall’altro. Solamente poche ore fa, sui social sono spuntate delle foto che ritraggono la coppia al mare. Al fianco dei due, una terza persona che il pubblico conosce molto bene e che ha immediatamente individuato. Avete capito di chi stiamo parlando?

Maria De Filippi al mare con il figlio Gabriele, la FOTO è sconcertante: con loro c’è anche LEI!

Maria De Filippi e Gabriele sembrerebbero avere un rapporto a dir poco speciale. Mamma e figlio, fin dal giorno in cui si sono incontrati per un segno del destino, sono divenuti inseparabili. La conduttrice, grazie all’arrivo di Gabriele, è riuscita a sperimentare la gioia della maternità.

La foto che la fanpage “Mariadefilippipage” ha recentemente portato alla luce ritrae la regina di Mediaset e suo figlio a bordo di una barca, intenti a godersi il caldo sole estivo. Nonostante si tratti di uno scatto di vecchia data, con ogni probabilità la De Filippi e Gabriele non mancheranno di ripetere presto l’esperienza.

Oltre alla formidabile coppia, i followers non hanno potuto far a meno di notare la terza persona (famosissima) che si trova al loro fianco. L’avete riconosciuta? In tanti anni non è cambiata di una virgola!

Ad accompagnare la conduttrice e suo figlio era stata proprio Raffaella Mennoia, celebre autrice dei programmi della De Filippi. Raffaella, amica di lunga data di Maria, aveva approfittato dell’invito di quest’ultima per godersi una rilassante giornata accanto a lei e a suo figlio.