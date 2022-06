Hai questa moneta da 20 centesimi? Controlla nel portafogli: potresti diventare straricco

Hai mai controllato bene nel portafogli? Potresti avere un esemplare di moneta da 20 centesimi che ti farebbe diventare ricchissimo.

Dopo aver annoverato le Lire, come esemplari di moneta di carattere leggendario tra le liste delle preferenze dei numismatici, oggi anche il conio vigente possiamo dire abbia la sua appetibilità economica.

Gli esperti mettono i possessori di alcune monete in Euro in discussione come non era mai capitato in precedenza. Sarebbe complicato immaginare che qualche esemplare di moneta o banconota del nuovo conio possa nascondere un valore molto più ampio rispetto a quello che oggi presenta sul mercato.

Eppure esistono a detta degli esperti, alcuni oggetti che nella loro ‘sbavatura’ di produzione possono rappresentare un tesoro inestimabile per chi le possiede e un’opportunità da collezione per gli appassionati di oggetti leggendari.

Dopo aver spiegato il vero valore della moneta da 1 Euro se tenuta in buono stato, oggi è il turno della moneta da 20 centesimi

Moneta da 20 centesimi, il reale valore di un esemplare che potresti avere nel tuo portafogli

Una volta aver dimostrato la rivalutazione economica di una moneta da 1 Euro, piuttosto che una banconota da 5, stavolta gli esperti puntano decisi sull’esemplare in moneta da 20 centesimi.

Ogni giorno abbiamo a che fare con almeno un esemplare di questo genere, eppure non tutti sanno che esiste una coniatura speciale, risalente al 2002. Si tratta del centesimo francese da “20”, lanciato sul mercato in occasione dell’inaugurazione della moneta unica.

I collezionisti attenzionano questa specie di esemplare per l’errore di coniatura che vi presenta sul retro, dove è raffigurata la “Seminatrice“. La smussatura ai margini fa il prezzo!

Se rivenduta all’asta questa moneta ‘deficitaria’ e con rientranze subdole potrebbe cambiare in positivo il vostro patrimonio economico.

Se dovessimo mettere all’asta la 20 centesimi con la Seminatrice raffigurata, il suo valore potrebbe avere come base di partenza, una cifra vicina ai 10.000 euro!

Insomma, cosa aspetti a controllare nel tuo portafogli? Il fortunato del giorno potresti essere proprio tu!