Pamela Prati, spunta la FOTO di vent’anni fa: nessuno l’aveva riconosciuta, impressionante!

Pamela Prati. L’ex prima donna del Bagaglino ha una fiorente platea di fan che segue le sue novità su Instagram. Bellissima come sempre. Ricordate com’era qualche anno fa?

Classe 1958, originaria di Ozieri (Sassari), Pamela Prati ha dentro di sè tutto il vigore del forte DNA sardo. Alle soglie dei 64 anni di età (li compirà il prossimo novembre) ha una bellezza cristallizzata nel tempo e, soprattutto, grosse novità in cantiere per il suo imminente futuro.

Lo scandalo “Mark Caltagirone”, purtroppo è una macchia indelebile che, ormai, viene associata di default al suo nome. Non è corretto, infatti, intendere che sia un capitolo archiviato della sua vita. Tuttavia, la showgirl sta combattendo con ardore per riscattarsi, senza nascondersi ma parlando apertamente del suo punto di vista, cosa che potrebbe fare in maniera approfondita molto presto in un imminente progetto. Scopriamo di cosa si tratta.

Pamela Prati, il grande dolore e i progetti per il futuro

Osservando la fotografia di Pamela Prati qui in alto, apparsa sul social network Instagram, possiamo decisamente notare la freschezza di un’età più giovanile, tuttavia il fascino e la bellezza della showgirl sarda non sono affatto sfioriti con il passare del tempo.

La sua avvenenza è invidiabile, dotata di una fisicità che non ha nulla di meno rispetto alle colleghe nate dopo. Molto presto potremo vederla di nuovo in tv. Si fanno sempre più insistenti le voci della sua partecipazione alla prossima edizione del “Grande Fratello Vip”. Un carattere speziato come il suo sicuramente sarà di grande intrattenimento per il pubblico da casa. Potrebbe essere l’occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Inoltre, si è fatta largo un’altra indiscrezione. Da Mediaset alla Rai: la Prati potrebbe essere uno dei nuovi volti di “Tale e Quale Show”, richiesta da Carlo Conti.

Al momento, però, la Prati ha altri pensieri per la testa, sta affrontando un periodo di grande dolore. La sua vita personale è stata intaccata da una perdita gravissima che lei stessa ha comunicato sul web tramite un post rilasciato sul suo profilo ufficiale.

Si tratta della morte di suo nipote, figlio della sorella. “Non ci sono parole per esprimere il mio dolore per la tua perdita. Oggi si è spezzato totalmente il mio cuore togliendomi completamente il respiro” – ha scritto Pamela Prati. Continua: “Mia sorella vivrà a stento senza di te. Non è naturale che una madre seppellisca un figlio. Avevi ancora tanto da vivere…”.

Non sono note le cause del decesso, sarà difficilissimo andare avanti senza di lui.