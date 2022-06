L’erede al trono di casa Windsor oggi è ad un giro di boa importante ma il suo ricordo non può che andare a lei che non ha visto crescere i suoi figli.

Se di recente la nonna ha festeggiato il suo Giubileo di Platino per i 70 anni di Regno, oggi è la volta di William che è al suo primo giro di boa raggiungendo un traguardo importante.

L’erede al trono d’Inghilterra oggi 21 giugno festeggia 40 anni e la foto scelta per celebrare l’evento attraverso il suo account Twitter lo ritrae molto spensierato con la sua famiglia vestito in abiti informali insieme ai suoi tre figli che lo abbracciano felici.

William e Kate da molto tempo infatti cercano di portare un’immagine svecchiata della monarchia e togliere un po’ di “muffa” da un’istituzione che a molti sembra più che mai inutile.

Nonostante però la felicità del momento, nella mente del Principe il pensiero è rivolto sempre alla madre Diana, di cui ha parlato anche recentemente in un’intervista rilasciata nel programma “Time To Walk” di Apple Fitness+.

William ha il cuore spezzato, “Avrei voluto che avesse visto i bambini”

Molto probabilmente a succedere a nonna Elisabetta II quando non ci sarà più non sarà ovviamente il suo primogenito Carlo di 73 anni (per molti troppo in là con l’età per prendere la Corona) ma piuttosto William con la moglie Kate, secondo in linea di successione.

Un compito gravoso per lui ma che anche la Principessa del Galles era convinta avrebbe adempiuto con massima attenzione e gentilezza.

La sua vita però sarà sempre legata a doppia mandata a quella della madre Diana, che lo diede alla luce il 21 giungo 1982, sapendo che sulla sua testa, un giorno, sarebbe stata appoggiata la conduzione del Regno.

William a “Time To Walk” ha spigoto che ‘The Best’, la canzone preferita di mamma Diana, oggi è anche in cima ai suoi brani favoriti. La giovane madre morta nel 1997 quando lui aveva appena 15 anni è sempre presente nei sui pensieri, anche e soprattutto in un giorno importante come quello di oggi.

“Vorrei aver avuto un suo consiglio. Avrei voluto che avesse incontrato Catherine, e avesse visto crescere i bambini, mi rende triste che non abbia potuto, e che loro non la conosceranno mai”. Spiega il Principe, che però prosegue nel suo racconto:

“Riesco a parlare di lei più apertamente, più onestamente e riesco a ricordarla meglio e a parlare pubblicamente di lei al meglio. Ma ci sono voluti vent’anni per arrivare a questa fase”. Il suo cuore oggi quindi va a lei che avrà sempre un ruolo importantissimo nei suoi pensieri e non morirà mai.