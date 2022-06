Royal Family, Elisabetta II fa uno strappo alla Corona: il regalo di compleanno di William ha un enorme valore simbolico

A beneficiare del dono anche Kate Middleton, che godrà assieme al marito di questo regalo forse tra i più belli fatti dalla nonna al nipote.

Il 22 giugno 1982 Diana Spencer usciva dalla clinica del St. Mary Hospital di Londra con un bel vestito verde acceso ed in braccio il suo primogenito William. Da allora ne sono passati di anni, ben 40, e anche tantissime fasi delicate del Regno inglese.

Non solo la morte della Principessa del Galles, ma anche il matrimonio con Kate, i tre figli, la rottura dei rapporti con il fratello Harry e ora la possibilità di diventare Re al posto del padre Carlo ormai 78enne e forse troppo vecchio e stanco per prendere in mano le redini della Corona.

Il nipote della Regina Elisabetta dà l’idea (viste le foto ed i video pubblico) di essere in un periodo particolarmente positivo della sua vita. Tanto che la nonna, per questo suo primo giro di boa, ha scelto di dargli in dono uno dei regali più inaspettati di sempre, che William condividerà con Kate. Vediamo di che si tratta.

Il regalo della Regina Elisabetta, ecco cosa spetta al nipote

Elisabetta II per onorare la cifra tonda raggiunta dal nipote, ha pensato bene di fargli un dono importante, dal grande valore simbolico, di cui il Principe potrà godere insieme alla moglie.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Sonia Bruganelli l’ha fatto davvero: il gesto che nessuno riesce a spiegarsi

Come racconta il Daily Mirror, per il compleanno la sovrana ha pensato bene di concedere a William, il permesso di organizzare una mega festa in una delle residenze reali di loro proprietà. Non è stata menzionata quale proprietà ma si pensa al Castello di Windsor o alla tenuta di Sandringham.

Quel che è certo è che il futuro Re organizzerà un party con amici e parenti stretti, il tutto forse a fine estate.

Ad essere festeggiato, però, sarà anche il compleanno della moglie Kate, nata anche lei nel 1982. A gennaio scorso però quando ha compiuto 40 anni a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia non ha potuto celebrare al di fuori della famiglia. Ora che i tempi sono propizi, marito e moglie anche se in ritardo daranno la festa che questo traguardo così importante merita.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Francesca Ferragni ha partorito, Chiara è diventata zia: “Benvenuto al mondo” – FOTO

Ricordiamo che questo tipo di feste non sono una novità in casa Windsor. Nel 2000 per i 40 anni del Principe Andrea venne organizzato un grande party al Castello di Windsor, stessa location per i 50 della Principessa Anna (sorella d Carlo), i 70 della Principessa Margaret (sorella della Regina) e i 18 di William. Ora quindi il Principe farà il bis. Attendiamo dunque solo la data.