Stefano De Martino non si ferma. Dice addio alla De Filippi ed è pronto a fare il botto. Per lui c’è chi ha grandi progetti

Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando Stefano De Martino era un allievo della scuola di Maria De Filippi. Da lì il salto è stato grande diventando ballerino professionista per tantissimo tempo. Ma l’ex marito di Belen ha capito che la carriera di ballerino ha vita breve e così si è dedicato ad altro.

Si è saputo fare strada nel mondo della televisione e oggi possiamo definirlo a tutti gli effetti un conduttore. È tornato spesso a casa però Stefano. Quest’anno per il secondo anno consecutivo ha accettato il ruolo di giudice del serale di “Amici” ma adesso è ora di cambiare ancora. Ecco cosa gli aspetta e dove.

Stefano De Martino, per lui grandi cose in Rai

Stefano De Martino punta a diventare il nuovo one man show. Dove? In casa Rai dove è stato accolto a braccia aperte, lanciato e ora sostenuto nella sua identità amatissima di conduttore. Da “Stasera tutto è possibile” a “Made In Sud”, per l’ex ballerino si aprono mille porte.

Sarà lui, infatti, insieme ad Andrea Delogu il protagonista dell’estate con la conduzione di Tim Summer Hits, l’appuntamento con la musica itinerante di Rai 2. Un nuovo prodotto che porterà di nuovo la musica in piazza ed in tv per sei settimane.

Il direttore Stefano Coletta ha scommesso tutto su Stefano, sulla sua bravura e sul suo legame che da anni ha con il mondo della musica. Il primo appuntamento è per il 30 giugno con una “sfilata” di cantanti tra i più apprezzati in Italia.

Ma non è tutto. Proprio Coletta, infatti, durante la conferenza stampa di presentazione dello show musicale, ha spiegato che De Martino è e sarà “il conduttore di punta della rete” (riferendosi a Rai 2).

Coletta si è sbottonato molto nei confronti di Stefano: “Per lui ho nuovi progetti, in autunno vorrei farlo debuttare con una nuova proposta in prima serata. Posso dire che la sua presenza su Rai 2 si amplierà in fasce complementari, sia in prima serata che in seconda”.

Insomma è evidente che De Martino dall’ala protettiva di Maria De Filippi adesso è diventato decisamente il pupillo di Coletta. Grandi progetti per lui e nel frattempo la sfida più ardua è battere l’ormai consolidato Battiti Live su Italia 1 con Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri.