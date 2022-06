È morto all’ospedale di Brindisi, l’uomo di 82 anni di Ugento (Lecce) che ieri era rimasto gravemente ustionato mentre cercava di spegnere un incendio.

L’allarme è scattato quando la moglie dell’82enne, preoccupata del mancato rientro del marito, ha chiamato un familiare. Quest’ultimo si è recato presso il terreno, ritrovando l’uomo esanime riverso al suolo.

La scorsa notte, tra martedì 21 e mercoledì 22 giugno, è morto Carlo Sangiorgio, 82enne di Ugento, in provincia di Lecce, che si trovava ricoverato all'Ospedale Antonio Perrino di Brindisi.

L’anziano, originario di Erba (Como), ieri mattina si era recato in un suo terreno, sito, in via Acquarelli, per fare qualche lavoretto. Qui, stando a quanto ricostruito come riporta la redazione di Lecce Prima, avrebbe provato a spegnere un rogo di sterpaglie, ma è stato avvolto rapidamente dalle fiamme riportando ustioni gravissime su tutto il corpo.

Non vedendolo tornare a casa, la moglie avrebbe contattato un familiare che si è precipitato presso il terreno trovando Sangiorgio riverso a terra. Subito la chiamata al 118 che ha inviato sul posto lo staff medico. I sanitari, dopo le prime cure, hanno trasportato l’anziano al pronto soccorso di Casarano. Qui, considerate le condizioni dell’uomo, è stato disposto il trasferimento presso il Centro Grandi Ustionati dell’Ospedale di Brindisi. Purtroppo, alcune ore più tardi il drammatico epilogo: il cuore dell’82enne ha smesso di battere.

Di ricostruire il tragico incidente si stanno occupando i carabinieri della stazione locale, giunti sul posto insieme ai soccorsi per effettuare i rilievi del caso.