Verona, operaio di 65 anni muore cadendo nel vuoto: terza vittima sul lavoro in 24 ore

Terribile incidente sul lavoro questa mattina, mercoledì 22 giugno, a Brenzone del Garda, comune in provincia di Verona, dove un operaio di 65 anni ha perso la vita.

La vittima, di cui non si conoscono le generalità, riporta Il Gazzettino, si trovava per dei lavori di ristrutturazione in una casa vacanze, appartenente a cittadini tedeschi e sita fra le frazioni di Magugnano e Porto. Mentre era intento a costruire un muretto, per cause ancora da verificare, è precipitato da un’altezza di circa cinque metri finendo in un vaio.

A nulla è valso il tempestivo intervento dello staff medico del 118, giunto sul posto a bordo di un’ambulanza e dell’elisoccorso. Ai sanitari non è rimasto altro che dichiarare il decesso del 65enne: troppo gravi le lesioni riportate nell’incidente.

Per gli accertamenti sono accorsi anche i carabinieri di Malcesine e i tecnici dello Spisal (Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro) dell’Ulss 9.

Si tratta della terza vittima sul lavoro in provincia di Verona in 24 ore: ieri mattina Marco Accordini, di 26 anni, ha perso la vita travolto da un trattore nell’azienda di famiglia a Fumane. Sempre in mattinata in un’azienda di Legnago un operaio di 52 anni è deceduto dopo essere stato colpito da una matassa di ferro.