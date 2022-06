William nel mirino, svolta di vita: momento cruciale, cosa sta succedendo

Il Principe William sta vivendo un momento molto delicato con una svolta di vita senza precedenti: cosa sta succedendo.

Primogenito del Principe Carlo e Lady Diana, futuro erede al trono, marito di Kate Middleton. Sono i tanti i ruoli assunti da William nel corso della sua esistenza in cui si è distinto nella Royal Family con il suo temperamento sempre regale e i suo comportamenti integerrimi, tanto da vestire i panni di “principe perfetto”.

Con la sua Kate – con la quale ha dato alla luce i figli Charlotte, Louise e George – forma una delle coppie reali più amate della Royal Family.

Negli ultimi tempi è finito al centro dei riflettori per un’amara vicenda: il difficile rapporto con il fratello Harry con cui ha condiviso gioie e dolori (indimenticabili le immagini dei due uno al fianco dell’altro durante il funerale di Lady D.).

Da quanto il Sussex ha detto addio a Londra le cose si sono incrinate, tanto che oggi i due si parlano quasi a stento: secondo alcune voci, Will sarebbe in lutto per la triste vicenda. In questo momento complicato, arriva una svolta nella sua esistenza.

William momento delicato: la sua Kate al suo fianco

Quando si passa da una decade all’altra, la vita si trasforma. Questo quanto vissuto da William oggi, 21 giugno, giorno del suo 40esimo compleanno.

Una ricorrenza importante con cui ha detto addio a chiuso il terzo decennio della sua vita, avanzando verso l’età matura. Per ricordare il momento importante, è stato condiviso sui social ufficiali della famiglia reale uno scatto in cui si è mostrato molto felice per la ricorrenza, mostrandosi rilassato nonostante il momento difficile, viste le criticità con il fratello Harry.

In questa ricorrenza importante, come d’altronde ogni giorno, immancabile la presenza della sua Kate con cui è sposato da 11 anni e con cui ha dato alla luce i loro tre splendidi figli.