“AMORE E PASSIONE” BELEN bacia un uomo, ecco chi è (sorpresa per tutti)

Dopo tante voci, finalmente è arrivata l’ufficialità. Belen è stata pizzicata dai fotografi mentre dava un bacio ad un uomo: di chi si tratta.

Belen Rodriguez, fin dai suoi esordi nel mondo dello spettacolo, conquistò il cuore degli spettatori con la sua bellezza infinita e con il suo corpo scultoreo. La nativa di Buenos Aires, cominciò la sua carriera come modella: anche quando arrivò a Milano nel lontano 2004, divenne subito il volto di diversi brand di caratura internazionale. Tra calendari sexy e spot televisivi, l’argentina iniziò a conquistare sempre più spazio anche in televisione fino a diventare una conduttrice di assoluto livello.

Belen finisce spesso sotto i riflettori, anche per vicende personali. La classe 1984 ebbe una chiacchieratissima relazione con Fabrizio Corona. Nel 2012, invece, si legò sentimentalmente a Stefano De Martino: i due formarono una delle coppie più amate dagli italiani. Nonostante un matrimonio ed un figlio, arrivò la rottura: negli ultimi anni la meravigliosa showgirl ha avuto una relazione con Andrea Iannone e una con Antonino Spinalbese. Da quest’ultimo, inoltre, ha avuto anche una figlia di nome Luna Marì. Ritornata single, la 37enne non è stata di certo estromessa dalle principali notizie di Gossip: una delle voci più clamorose degli ultimi mesi è stata finalmente confermata. La Rodriguez è stata fotografata mentre baciava un uomo: vediamo di chi si tratta.

Belen Rodriguez bacia un uomo: ecco di chi si tratta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Dopo tante voci e diversi retroscena, finalmente è arrivata l’ufficialità: Belen Rodriguez non sarebbe più single. Si tratta di un ritorno di fiamma: l’argentina è tornata nuovamente con Stefano De Martino. I fans faticano a crederci: dopo tutto quello che è successo in questi anni, un loro riavvicinamento non era nemmeno quotato.

I paparazzi del settimanale ‘Chi’ hanno raccolto finalmente il momento in cui i due si lasciano andare alla passione e si baciano. La foto è ovviamente diventata subito virale. Tra sguardi complici e gesti romantici, l’amore tra Stefano e Belen è finalmente (di nuovo) sbocciato.