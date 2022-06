Charlene di Monaco, colpo di scena! Il gesto che ha spiazzato tutti – FOTO

Charlene di Monaco, colpo di scena! Il gesto che ha spiazzato tutti e che lascia aperti tanti punti interrogativi.

Bellissima e dalla presenza fisica notevole, una donna elegante e dal forte potere comunicativo, per Charlene di Monaco infatti basta un solo sguardo per mandare tutti k.o. Ultimamente abbiamo avuto modo di apprezzarla in tutta la sua bellezza e con un taglio glamour assolutamente studiato per il suo viso.

Certo, valorizzarla non è che sia così difficile, tuttavia il mondo intero l’ha trovata serena. Agli ultimi eventi mondani con abito verde smeraldo e scatti insieme alla figlia hanno fatto innamorare davvero tutti. Ma c’è un altro gesto che ha spiazzato il web, in particolare il mondo del gossip che ha raccolto la notizia con forte trepidazione.

Charlene di Monaco, che colpaccio: il gesto ha scosso tutti

Per saperne di più, vai su Successivo