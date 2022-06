Chi l’ha visto?, è ufficiale: decisione inaspettata da parte della Rai

Buone notizie per i fan di “Chi l’ha visto?”, la stagione sta per terminare ma c’è una sorpresa per il pubblico: di cosa si tratta

“Chi l’ha visto?” è ormai una garanzia per la Rai che grazie al programma in onda ogni mercoledì su Rai3 ottiene ottimi risultati. Merito della produzione e della conduttrice. Federica Sciarelli, infatti, è una vera professionista.

Da quasi venti anni guida la trasmissione e sa come attirare l’attenzione del pubblico che ha piena fiducia in lei e la stima e ammira per il lavoro che svolge. Il numero di share e ascolti cresce puntata dopo puntata ed è per questo che i piani alti hanno preso una decisione che potrebbe cambiare le carte in tavola.

“Chi l’ha visto?”, quando è previsto l’ultimo appuntamento

In tanti si chiedono quando andrà in onda l’ultima puntata. La maggior parte pensava che il 23 giugno fosse la data scelta, invece, il pubblico è rimasto sorpreso visto che ci saranno altri appuntamenti da seguire.

Il programma è giunto alla trentaquattresima stagione ed è iniziato il l’8 settembre 2021 e secondo quanto si legge sul web, andrà in onda fino a luglio 2022.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Inspiegabile” Elisabetta Gregoraci bellezza senza limiti: la mano tocca proprio lì – FOTO

Dopo alcune voci che riportavano una fake news, la redazione attraverso un annuncio suoi social ha voluto smentire la notizie riguardante la chiusura del programma. Infatti, è sicuro che il 29 giugno 2022 andrà in onda un’altra puntata e che neanche quella sarà l’ultima.

Non ci sono ulteriori dettagli al riguardo e i più curiosi dovranno seguire il profilo ufficiale sui social di “Chi l’ha visto?”, è lì che vengono condivisi tutti gli aggiornamenti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Chiara Ferragni e Fedez, la notizia che ha fatto il giro del web: “La nostra famiglia si allarga”

Nell’attesa di scoprire altri particolari, la redazione ha pubblicato filmati di segnalazioni arrivati in studio per far sì che le richieste facciano il giro del web e avvicinino al programma chiunque sappia qualcosa al riguardo. Nella prossima puntata la conduttrice condividerà con i telespettatori fatti di cronaca e attualità rimasti ancora irrisolti e che cercano una risposta.