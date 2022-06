Emma Marrone. La cantante di origini pugliesi ha pubblicato una clip su Instagram Stories con un messaggio sibillino che ha un po’ preoccupato i fan

Molti fanno risalire l’esordio di Emma Marrone nella scena musicale italiana al periodo in cui vinse la nona edizione del talent show “Amici di Maria De Filippi” nella stagione 2009 / ’10. In realtà la cantante classe 1984 si era già affacciata sul piccolo schermo, primeggiando grazie al suo strepitoso talento nel programma “Superstar Tour” dove formò nel 2003 la band tutta al femminile Lucky Star con Laura Pisu e Colomba Pane.

Il gruppo ebbe vita breve. Non è stato così per la carriera di Emma Marrone che, invece, da lì a poco prese il volo. Oggi è una delle artiste più riconosciute a livello nazionale, vincitrice del “Festival di Sanremo” nel 2012 con il brano “Non è l’inferno”. É, inoltre, un rinomato personaggio del piccolo schermo, ex giudice del prestigioso format “X Factor”. Ha in serbo altre frecce al suo arco.

Emma Marrone: mistero sulla frase rilasciata sul web. Cosa nasconde?

I fan di Emma Marrone saranno felici di sapere che metterà a frutto le sue capacità poliedriche fronteggiando una nuova avventura che poco ha a che vedere con la musica.

La cantante, infatti, si cimenterà nel ruolo di attrice. É stata scelta per essere protagonista del nuovo film di del regista Stefano Chiantini. La pellicola s’intitolerà “Il ritorno”.

Presterà il volto a una donna di nome Teresa. “È per lei che ho tagliato i miei capelli, per raccontarla in tutte le sue sfaccettature scendendo nel profondo di questa nuova donna che adesso fa parte di me” – ha scritto su Instagram Emma Marrone in poche righe per annunciare l’inizio delle riprese.

Sempre sulla popolare piattaforma social, la cantante ha recentemente pubblicato una clip che ha fatto impensierire i suoi fan. Si tratta di un’immagine in cui lei, sul calar della sera, ha alle spalle l’immensità del mare; in allegato una frase: “Mi sono disunita”.

Si tratta di una colta citazione del film del regista Premio Oscar Paolo Sorrentino, tratta dal film “É stata la mano di Dio”. La parole sono rivolte al protagonista del film (“non ti disunire!”) la cui interpretazione può essere (in base alla trama) “non perdere te stesso, rimani radicato ai tuoi luoghi”. In ambito calcistico può anche significare “non dimenticare il tuo ruolo”.

Come mai questa scelta di parole da parte della Marrone? Resta un mistero che, forse, solo il tempo potrà avelare.