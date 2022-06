Ex gieffina senza più freni ai microfoni della Rai: “quando ho scoperto il tumore è crollato tutto”

Estate in diretta, l’ex gieffina ha raccontato senza alcun freno la propria battaglia contro il tumore: i conduttori sono rimasti ammutoliti di fronte alle sue parole

Durante l’appuntamento di quest’oggi, giovedì 23 giugno, con “Estate in diretta”, gli ospiti hanno avuto modo di affrontare un tema particolarmente delicato. Roberta Capua e Gianluca Semprini hanno infatti chiesto agli opinionisti che cosa ne pensassero del fatto che molti vip, attraverso i social media, siano arrivati a condividere le loro battaglie in termini di salute.

Da Fedez, che ha aggiornato costantemente i fan in merito al decorso del tumore, fino a Giovanni Allevi, il compositore marchigiano che, proprio di recente, ha annunciato di doversi prendere una pausa dai social per combattere contro il mieloma diagnosticatogli.

Come ricordato da Roberta Capua, non tutti sembrano apprezzare quella che, da moltissimi utenti, è stata definita come una vera e propria “spettacolarizzazione” della malattia. Eppure, agli occhi di coloro che hanno vissuto in prima persona il dramma del tumore, la condivisione apparirebbe come l’unico strumento in grado di alleviare le pene.

Lo ha confermato una celebre ex gieffina, che ai microfoni del programma di Rai 1 ha raccontato senza più filtri la propria lotta quotidiana contro il cancro. L’ospite di “Estate in diretta”, appoggiando in tutto e per tutto le azioni di Fedez, non si è risparmiata in quanto a dettagli, che hanno lasciato i conduttori letteralmente senza fiato.

Ex gieffina senza più freni ai microfoni di Estate in diretta: “quando ho scoperto il tumore è crollato tutto”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Ce l’ho nel cuore”: Uomini e Donne, l’ultimo saluto del cavaliere più amato

A prendere le parti di Fedez – da molti attaccato per via della “spettacolarizzazione” del tumore che il cantante avrebbe messo in atto – è stata, in primo luogo, Carolina Marconi. Quest’ultima, divenuta nota a seguito della partecipazione alla quarta edizione del “Grande Fratello”, ha combattuto un’estenuante battaglia contro un tumore al seno.

A detta dell’ex gieffina, il comportamento di Fedez sarebbe inattaccabile sotto ogni punto di vista. “Condividere in questi casi è fondamentale, sono certa che lo abbia fatto per aiutare gli altri” ha spiegato la Marconi ai microfoni di “Estate in diretta”, palesando al noto cantante la propria solidarietà. Su invito di Roberta Capua, Carolina è poi passata a raccontare al pubblico la propria esperienza con il cancro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Alba Parietti nel dispiacere totale, accade l’inaspettato: coinvolto il figlio, triste retroscena

“Quando scopri di avere un tumore ti crolla tutto il mondo addosso” ha proseguito l’ex gieffina, la quale, tra i tanti progetti in cantiere, coltivava anche il sogno di diventare madre al più presto. Un sogno che, dopo aver contratto il cancro, ha dovuto accantonare per impiegare tutte le proprie energie nella battaglia contro la malattia.

Anche per Carolina, i social media si sono rivelati fondamentali nel suo percorso di conoscenza e di familiarizzazione con il tumore. “Ho tenuto un vero e proprio diario, è stata la solitudine a spingermi a raccontare” ha ammesso la Marconi, che non si è mai pentita di aver costantemente aggiornato i followers in merito al decorso della malattia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Anche la famosissima non può farne a meno: “la migliore è di Eurospin”. Code chilometriche per averla!

L’ex gieffina, al pari di Fedez, ha voluto narrare senza alcun filtro la propria esperienza per solidarietà nei confronti di quelle persone che stanno attraversando la sua medesima situazione. “Non bisogna mai vergognarsi di essere malati” ha ricordato l’ospite di “Estate in diretta”, a lungo applaudita dai restanti opinionisti.