“Innamorato pazzo”, Adriano Celentano ha sempre avuto occhi per LEI? Il VIDEO scaccia dubbi

Adriano Celentano è stato protagonista di una videoclip che lo incastra a 360 gradi sulla vera fiamma d’amore che ha sempre desiderato.

Il “Molleggiato” teatrale, Adriano Celentano è finito nel vortice del gossip, in merito ad una videoclip storica e virale.

La scena che la nota attrice ha lanciato sul web probabilmente abita ancora nei pensieri dello showman, tra i più noti e apprezzati dell’ultimo secolo.

E’ ormai da tempo che non lo vediamo protagonista tra argomentazioni politico-sociali in Rai, eppure quando si parla di lui c’è sempre qualcosa di cui discutere.

Da anni condivide il tetto con l’altro volto ‘superstar’ dello spettacolo italiano, Claudia Mori. La coppia, nonostante i disguidi e le incomprensioni sono quasi sempre rimasti legati l’uno all’altro per idee e pensieri mai avversi.

Nonostante il loro amore proceda a gonfie vele da anni a questa parte, Adriano non ha fatto dimenticato il suo passato, ricco di flirt con un personaggio assai noto e che evidentemente non ha ancora dimenticato…

Adriano Celentano esce allo scoperto in amore e si dichiara: “Sei bellissima…”. Il VIDEO verità

Tra i personaggi teatrali più noti e storici del panorama dello spettacolo, il “Molleggiato” italiano, Adriano Celentano è tra i più amati.

Il suo acuto intelletto, la capacità di intrattenere il pubblico, intersecando l’ironia con il sociale sono tra le qualità più nobili mai messe in discussione.

Contrariamente non si potrebbe affermare nel campo dell’amore e del modo di adattarsi a ‘sciupafemmine’, come si può evincere dai personaggi che ha interpretato nel passato.

Proprio da una videoclip, risalente all’anno 1981, il Molleggiato si rende protagonista di una dedica memorabile nei riguardi di una delle attrici più in del genere romantico e vintage.

Si tratta di Ornella Muti, l’artista naturalizzata russa e forte della gloriosa “Targa d’Oro“, ottenuta ai David di Donatello. Ornella e Adriano hanno recitato in intimità, in gran parte delle riprese a cui vi hanno preso parte.

L’attrice a quanto pare ricorda, ancora oggi, con piacere quelle occasioni in cui è stata protagonista con il Molleggiato tra flirt e dediche d’amore. E a giudicare dalle emozioni nel post darebbe qualsiasi cosa pur di rivivere quei dolci istanti.

Proprio nelle ultime ore, lo pseudonimo di Francesca Romana Rivelli ha voluto condividere uno dei momenti di passione, sensualità e attrazione che il suo attore preferito ha esternato nei suoi confronti.

Adriano e Ornella si incontrano in spiaggia in una delle scene più note e significative della pellicola romantica di “Innamorato Pazzo“.

Chissà se oggi i due artisti, tra i più seguiti negli anni ’80 dovessero re-incontrarsi, non si risveglierebbe quella scintilla che li ha tenuti per tanti anni legati ad un unico interesse, sia per l’uno che per l’altra?