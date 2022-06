Tra le ultime pose della bellissima Melissa Satta una è giudicata come “ineffabile”, a tal punto da far sognare ciascuno dei suoi fan.

La “modalità estate” per Melissa Satta non è mai stata così piena di sorprese e di adrenalina. Dai meravigliosi bikini sfoggiati a bordo piscina, alle sue vacanze romantiche con in Costa Smeralda, finanche a qualche leggendario palleggio e colpo di punta negli studi di “Goal Deejay”, la showgirl si dimostra pronta a divenire la diva assoluta del pallone su Sky Sport.

La poliedrica conduttrice e soubrette nativa di Boston, dopo la fortuita conclusione di questa stagione televisiva, si è dimostrata sempre più innamorata del suo attuale fidanzato. Con il quale fra l’altro, l’ex storica velina di “Striscia La Notizia” nei primi anni 2000, ha deciso di trascorrere il solstizio d’estate. Legata sentimentalmente all’imprenditore Mattia Rivetti, e anch’esso da anni immerso nel mondo dello sport, la showgirl ha offerto quest’oggi ai suoi 4,7 milioni di follower attimi di “pura estasi” visiva.

“Più della Venere del Botticelli” Melissa Satta la posa indicibile fa sognare – FOTO

La conduttrice ha indossato alcuni esclusivi capi d’abbigliamento appartenenti alla nuova collezione del noto brand Calliope.

La catena vanta attualmente un importante numero di store sparsi su tutto il territorio della penisola italiana. E la modella, nata sotto il segno dell’Acquario, mostrandosi entusiasta delle nuove sue creazioni si poi è lasciata immortalare questa mattina in uno shooting che ha lasciato senza fiato il suo pubblico in rete.

“Più bella della Venere del Botticelli“, hanno pertanto commentato unanimemente gli utenti su Instagram, dopo aver ammirato l’ultima pubblicazione della Satta in abiti vintage e floreali. I quali ricordano, data la loro particolarità, uno stile vagamente asiatico.

“Ineffabile“, ha aggiunto nel frattempo un altro fan della showgirl trentaseienne, mentre lei stessa sottolineerà il suo inviato in didascalia. “Embrace wonder“, ossia: “abbraccia la meraviglia“.

Quest’ultima proposta di Melissa, firmata con tutta la classe dalla sua “bellezza naturale“, riguarderà una nuova tendenza alla moda per l’attuale stagione estiva. E che, visti i presupposti, non potrà essere ignorata.