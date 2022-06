Lo storico protagonista della soap di “Un posto al sole”, Patrizio Rispo alias Raffaele, sembra davvero pronto a lasciare: fuori la verità.

“Ho letto su Google che Raffaele lascerà ‘Un Posto al Sole’“, ha scritto così al celebre interprete-guida, di origini partenopee, una storica beniamina della soap. La quale, ormai dal 1996, accompagna quotidianamente milioni di italiani con le sue avventure. Dalla suggestiva Terrazza di Palazzo Palladini alle vie della Napoli che ormai tutti sembrano conoscere approfonditamente.

“Allora è vero?” È vero che Patrizio Rispo, da oltre vent’anni nel ruolo di amato portiere di Palazzo Palladini, nonché colui che sa come parlare alle piante quanto agli essere umani, lascerà su due piedi la serie? Tutta la verità sulla decisione dell’attore, alias Raffaele Giordano, è giunta a pieno titolo soltanto in queste ore. Quando, il contenuto di un video inatteso, ha finalmente soddisfatto la mordente curiosità dei numerosi telespettatori italiani.

“Un posto al sole” Patrizio Rispo (Raffaele) ci lascia per sempre? Finalmente la verità

Se a generare tali preoccupazioni pare sia stata l’incredibilmente complessa situazione in cui il personaggio di Raffaele è stato catapultato in maniera sempre più insistente nelle ultime settimane, a rispondere invece con assoluta semplicità ed esattezza ci avrebbe pensato un altro storico membro del cast.

La figlia “adottiva” di Ornella Bruni nella finzione, Viola alias Ilenia Lazzarin nella realtà, nonché fonte di problemi in virtù delle personalità rivali legate alla criminalità del suo consorte, il magistrato Eugenio, ha postato un video in cui la realtà dei fatti sarebbe immediatamente venuta a galla. Nel suo contenuto quanto nei successivi commenti al post condiviso su Instagram in queste ore.

Durante alcune prove sul set, nel caldo torrido di una Napoli in piena estate, l’attrice si è immortalata in primo piano lasciando poi spazio a un Raffaele che avrebbe affermato “sto stanco” spostatosi poi dall’inquadratura con fare di rinuncia.

Eppure, nonostante le ingannevoli apparenze e i molteplici rumors propagatesi in rete in queste ultime ore, la verità è che Patrizio Rispo non può lasciare la serie. Il motivo? È troppo legato alla sua famiglia di UPAS.

Le risposte parlano chiaro. Se alcuni sottolineano “Vedi di non fare scherzi capito?“, tra i commenti appare poi a caratteri cubitali e con tanto di punti esclamativi il parere di una sua storica ammiratrice. Ovvero: “No! Assolutamente è una Fake news!!“