Royal Family, scoppia la bufera: coppia in difficoltà, dramma a Palazzo

Royal Family in tilt, a seguito di un accadimento sconvolge. Palazzo trema, cosa sta succedendo: scoppia la bufera.

Come in ogni famiglia reale, anche nella Royal Family inglese la calma piatta è un miraggio. Anno dopo anno i dissapori e gli screzi sono all’ordine del giorno, alla stregua di una soap: se in passato per lungo tempo è stata nell’occhio del ciclone Lady Diana, la palla è passata ai suoi successori.

In particolare sono William e Kate nonché Harry e Meghan i protagonisti negli ultimi decenni delle cronache, anche se anche il Principe Carlo, la sua Camilla e il Principe Andrea sono finiti in molte occasioni nel mirino.

Non da ultimo la Regina Elisabetta che tira le fila di tutta la famiglia reale, essendo lei il punto di riferimento: proprio dopo i festeggiamento dei suoi 70 anni di trono – avvenuti a inizio giugno con il Giubileo di Platino – è accaduto un avvenimento clamoroso che ha e sta segnando nel profondo i Royal, facendo scoppiare una bufera.

Royal Family, scoppia la bufera: la coppia in difficoltà

Astio e credine. Questi i sentimenti vissuti dai reali inglesi nelle ultime settimane a seguito di un avvenimento inaspettato.

Protagonista del retroscena è una coppia reale, costantemente nel mirino: si trattata di Meghan e Harry, sulla bocca di tutti da ormai due anni, dopo l’addio a Palazzo. Trasferitisi in una lussuosa dimora a Santa Barbara, in California, la coppia – dal cui matrimonio sono nati i figli Archie e Lilibet – non ha rivolto la parola per mesi ai parenti.

Tra le innumerevoli accuse contro di loro, una breve sosta di questa faida ha ribaltato la narrazione a fine maggio 2022, portando a una distensione dei rapporti, durata tuttavia un soffio.

Se i Duchi di Sussex hanno preso parte al Giubileo di Platino, con tanto di figli al seguito, durante l’evento qualcosa è andato storto. I due si sono infatti sentiti esclusi, quasi non considerati dai parenti, tanto da ripartire alla volta dell’America prima della fine della cerimonia dedicata alla Regina. Dopo quell’evento si sono diffuse voci di come le tensioni siano di nuovo in scoppiate: Meghan sarebbe sempre più mal vista dai Royal e Harry emarginato da qualsiasi aspetto della vita reale. Secondo i tabloid inglese il matrimonio con l’ex attrice avrebbe allontanamento in modo irreversibile il Duca dalla sua famiglia.