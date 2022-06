Un tamponamento la scorsa notte sull’autostrada A22 tra Rovereto e Trento è costato la vita ad una ragazza di 32 anni. Sul posto i soccorsi e la Polizia Stradale.

È un bilancio che continua ad aggravarsi di giorno in giorno quello delle vittime sulle strade del nostro Paese. La scorsa notte l’ennesima. Una ragazza di soli 32 anni ha perso la vita in uno scontro sull’autostrada A22 tra Rovereto e Trento.

La vittima stava percorrendo l’autostrada alla guida della sua auto che, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, è finita contro un autocarro fermo in coda. Un impatto molto violento che non ha lasciato scampo alla giovane automobilista.

Incidente mortale la scorsa notte, tra mercoledì 22 e giovedì 23 giugno, lungo l’autostrada A22 del Brennero, nel tratto compreso tra Rovereto e Trento. A perdere la vita una giovane di 32 anni di origine marocchina, ma residente a Mezzolombardo.

Secondo le primissime informazioni sul sinistro, apprese dalla redazione locale del quotidiano La Gazzetta di Parma, la ragazza, di cui non è stata ancora diffusa l’identità, stava percorrendo il tratto autostradale in direzione nord a bordo della sua auto quando improvvisamente ha tamponato un autocarro che si trovava fermo sulla carreggiata per via di un incidente avvenuto poco più avanti.

In pochi minuti sono arrivati i vigili del fuoco ed i mezzi del 118. Per la 32enne, purtroppo, era ormai troppo tardi: a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari che hanno dichiarato sul posto il decesso.

Gli agenti della Polizia Stradale hanno provveduto ai rilievi di legge che dovranno capire cosa abbia provocato il tamponamento. Non si esclude, riferisce La Gazzetta di Parma, che possa essersi trattato di una distrazione o di un colpo di sonno: sull’asfalto le forze dell’ordine non avrebbero rinvenuto tracce di frenata da parte della vettura.

Per consentire i soccorsi e la rimessa in sicurezza della carreggiata autostradale, il tratto è rimasto chiuso al traffico per alcune ore.