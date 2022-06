“Un Posto al Sole”, il nuovo piano di Raffaele: come cederà al ricatto

Un Posto al Sole: il nuovo piano di Raffaele Giordano per cedere al ricatto dei camorristi. Cosa farà per rubare i dati dal computer del genero Eugenio Nicotera?

Raffaele Giordano è sempre più in crisi. Il portiere di Palazzo Palladini, che nel corso degli anni abbiamo sempre visto attaccato e fedele ai suoi principi, si è ritrovato ad essere minacciato da dei camorristi che gli hanno promesso che faranno del male alla sua famiglia, se lui sceglie di non collaborare e di non aiutarli a capirne di più sull’arresto del boss.

Raffaele è sempre stato un uomo tutto d’un pezzo, questo è vero, ma questa storia l’ha già vissuta una volta tanti anni fa e la camorra gli ha portato via proprio una moglie. Rita, infatti, venne uccisa nel parcheggio di un supermercato. Ora Raffaele vive col terrore che questo possa accadere anche a sua moglie Ornella e lui, per nessuna ragione, vuole nuovamente mettere la sua famiglia in pericolo.

Un Posto al Sole: il nuovo piano Raffaele Giordano

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Sabrina Ferilli, per lei la decisione più sofferta: ha trovato il coraggio solamente dopo anni

Raffaele, dopo che Diego ha rischiato la vita in sella alla sua bicicletta elettrica, è entrato nel terrore e ha capito che queste persone non stanno scherzando. Così, mentre Eugenio e Viola erano a pranzo da lui, ha provato ad avvicinarsi alla macchina dello genero dove lui teneva il computer. In ogni caso non è servito a nulla perché è stato interrotto.

Adesso deve fare un altro tentativo e, proprio per questo, inviterà ancora una volta Eugenio e Viola a pranzo. Questa volta il portiere ha un nuovo piano e dovrà fare del suo meglio per non farsi scoprire dalla famiglia ma anche dalla scorta del magistrato.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Marco Mengoni, la prima volta non si scorda mai: il racconto inaspettato del cantante

Riuscirà questa volta Eugenio a fare quanto richiesto dai camorristi? Oppure verrà beccato prima del previsto? In questo caso, la sua famiglia potrebbe finire davvero in pericolo e lui non potrà fare più nulla per proteggerli.