È stato trovato morto in un torrente, l’escursionista di 72 anni disperso da ieri pomeriggio a Valtournenche, in Valle D’Aosta. A denunciare la scomparsa era stata la moglie.

Da ieri erano in corso le ricerche di un turista di 72 anni, disperso durante un’escursione a Valtournenche, in Valle D’Aosta. Purtroppo le operazioni si sono concluse stamane all’alba con il ritrovamento del cadavere del 72enne in un torrente.

I soccorsi hanno provveduto al recupero della salma ed ora sono in corso gli accertamenti per capire cosa sia accaduto all’escursionista di Monza che stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza con la moglie nella località valdostana.

Sono finite tragicamente le ricerche di Ennio Antonio Turconi, il turista 72enne di Monza scomparso da ieri a Valtournenche, in Valle D’Aosta. Questa mattina, giovedì 23 giugno, i soccorritori lo hanno ritrovato privo di vita.

Il cadavere dell’uomo, secondo quanto riportano i colleghi de La Stampa, giaceva in un torrente tra le frazioni di Loz e Losanche, a pochi chilometri dalla casa di villeggiatura, dove stava soggiornando con la moglie per trascorrere alcuni giorni di vacanze. Le squadre di soccorso impegnate nelle ricerche lo hanno individuato intorno alle 6 e si sono poi occupate del recupero.

Di Turconi si erano perse le tracce nel pomeriggio di ieri quando la moglie ha dato l’allarme. La donna aveva un appuntamento in paese con il marito, ma quest’ultimo non si è presentato, dunque la chiamata alle forze dell’ordine che hanno fatto scattare le ricerche, a cui hanno preso parte anche gli uomini della Protezione Civile valdostana. I soccorritori hanno battuto l’area per tutta la notte sino al drammatico ritrovamento di questa mattina. Sul posto per gli accertamenti la Guardia di finanza di Cervinia.

Da chiarire cosa sia accaduto all’escursionista. Non è escluso che possa essere scivolato accidentalmente nel torrente perdendo la vita.