Acquario e amore: con quali segni ha più affinità?

Acquario e amore: sapete con quali segni che lo fanno innamorare? Ce ne sono davvero tanti, ma uno in particolare.

Sei in cerca di risposte? Chiedilo alle stelle! Come insegna la nuova serie Netflix, “Guida astrologica per cuori infranti”, siamo noi gli artefici del nostro destino, ma non c’è nulla di male nel credere che le stelle e i pianeti possano guidarci dall’alto. Come la luna influenza le maree, anche i nostri comportamenti possono subire gli influssi dell’universo. In fin dei conti, siamo tutti immersi in una realtà molto più grande di noi. Yeslife Megazine vi insegna qualcosa di più sui segni zodiacali e sulle loro caratteristiche.

Oggi parliamo dell’Acquario. Negli articoli precedenti vi abbiamo elencato i pregi e difetti di questo segno. Ma quali sono i segni zodiacali con i quali ha più affinità?

Acquario e amore: quali sono i segni con cui va più d’accordo

L’Acquario è un segno controverso poiché è molto abile a legare con le persone, ma meno a mantenere i rapporti nel tempo. È un segno che necessita dei suoi spazi e tende ad isolarsi: proprio per questo ha bisogno di qualcuno che rispetti le sue tempistiche e lo faccia sentire compreso. In amore sa ascoltare e dare buoni consigli, ma è molto incostante e difficilmente garantisce sicurezze a chi gli sta accanto.

Tra i segni zodiacali più compatibili con l’Acquario c’è sicuramente la Vergine. La capacità di ascoltare e comprendere di quest’ultima è infatti molto utile per l’Acquario, che tende a sentirsi spesso escluso. Anche i segni d’acqua vanno molto d’accordo con questo segno. In amicizia i Pesci sono forse i più propensi a legare con l’Acquario, anche se la loro reciproca tendenza ad isolarsi può creare spesso incomprensioni e dissapori. Altre accoppiate vincenti sono quella con il Capricorno, per la sua tendenza a stabilizzare chi gli sta intorno, e il Cancro, che sa dargli la giusta connessione emotiva, ma anche un sano distacco.