Elisabetta Gregoraci ha un problema con gli uomini: “Hanno paura di me…”

Elisabetta Gregoraci si lascia andare e confessa la verità sul suo passato: c’entra Briatore, la rivelazione inaspettata

La sua bellezza supera ogni limite e tutti impazziscono per lei che non passa inosservata. Elisabetta Gregoraci ha il mondo ai suoi piedi, ma nessuno che riesce a conquistare il suo cuore.

A tal proposito la conduttrice ed ex gieffina si è lasciata andare ad una rivelazione inedita, per la prima volta ha confessato cosa succede ogni volta che conosce un uomo. A volta essere bella non basta.

Elisabetta Gregoraci, la confessione scottante dell’ex signora Briatore

Elisabetta Gregoraci si è lasciata andare in una lunga intervista rilasciata a Grazia dove per la prima volta ha confessato qualche dettaglio sulla sua relazione con Flavio Briatore e le conseguenze della loro separazione.

Infatti, la conduttrice ha spiegato che dopo aver rotto con suo marito non ha avuto più storie e dopo anni sembra aver capito il motivo. I due sono stati molto innamorati ed hanno vissuto momenti indimenticabili, in particolare la nascita del loro figlio Nathan Falco.

“Gli uomini si spaventano un po’. Sarà perché sono una donna indipendente, sono una molto tosta e ben organizzata. Aggiungiamo poi che ho un figlio quasi adolescente e un ex marito famoso e alcuni si lasciano intimorire. Eppure mi piacerebbe tanto far conoscere la mia anima, al di là del mio aspetto”. Ha rivelato.

Per adesso l’unico amore della sua vita è Nathan che a quanto pare segue le orme del padre, infatti la Gregoraci ha spiegato a Chi: “Mi sa che è iniziato il periodo dei primi amori. Da qualche mese vedo arrivare cuori sul suo telefonino, credo abbia scoperto le ragazze, ma sono allenata dopo tredici anni con Flavio” ha ironizzato.

Chissà se la conduttrice di “Battiti live” riuscirà a trovare la sua anima gemella? I fan sono increduli: a questo punto la voce sul presunto contratto tra lei e Briatore era vero? A voi la risposta.