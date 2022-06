“Oops!!” Monica Bertini, selvaggia e seducente esagera con un VIDEO che manda a tappeto il web

Monica Bertini, selvaggia e seducente esagera con un VIDEO che manda a tappeto il web.

Apparse sul suo profilo social le foto in costume, Monica Bertini non lascia scampo ai suoi followers che si perdono tra le curve della conduttrice sportiva che ama solitamente dedicare gran parte del suo spazio Instagram al lavoro. Ma certamente ora che è estate, gli scatti in bikini sono particolarmente graditi.

Come questo che risale a metà mese e dove sfoggia oltre ad un fisico invidiabile anche un bikini bianco con dettagli luccicanti proprio sulle coppie che ne sublimano l’abbronzatura. Mare cristallino e posa da classica persona in acqua, sempre glamour nei dettagli: immancabili gli occhiali da sole e l’orologio.

Monica Bertini strega il web con il suo ultimo video

