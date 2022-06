Paola Iezzi, “un sogno dentro un altro”: prova costume superata. Lato A monumentale – VIDEO

Paola Iezzi finisce sotto i riflettori dei social e mostra a tutti il suo lato A. Prova costume decisamente “superata”. Quale sarà il prossimo passo?

La cantante, Paola Iezzi si è davvero superata durante l’ultima condivisione via web dove ha dato il meglio di se.

Celebre per aver portato in alto, nel mondo della musica e sui grandi palcoscenici che contano, il nome del duetto “Paola&Chiara“, da allora i fan non hanno smesso più di seguirla.

Nel corso della sua carriera, la cantautrice milanese ha inciso diversi dischi e album che l’hanno portata sul piedistallo più alto tra le preferenze di diverse case discografiche.

La disc jockey ha arricchito il suo bagaglio professionale di successi sotto le stelle del grande cinema. Sono ben quattro le apparizioni nelle vesti di attrice di film commedia e serie tv.

Da un po’ di anni a questa parte, Paola si è defilata dai riflettori del piccolo schermo ma in compenso è riuscita a mantenere alto il proprio nome nelle vesti di web influencer

Paola Iezzi pronta per un’estate fuoco e fiamme: i dettagli della prova costume “superata”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Iezzi (@paolaiezzireal)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Uomini e Donne, Ursula Bennardo preoccupata per la figlia: “vederla così mi fa stare male”

Al di là di una carriera lavorativa ricca di fasti e successi sopra ogni immaginazione, Paola Iezzi è rinata sotto le vesti di web influencer.

Il suo nome sui social è molto appetibile e ricercato per le iniziative ammalianti di cui si rende spesso protagonista. In vista di un’estate di fuoco e fiamme, la cantautrice milanese mostra i progressi per la prova costume.

Paola è davvero scatenata davanti alle telecamere di Instagram e chiama all’attenzione tutti i suoi fan a ritmo di musica “dance”.

Il costume a tema floreale contiene a fatica la strapotenza delle curve, la ciliegina sulla torta di un lato A da incorniciare. La visuale dall’alto verso il basso non mente affatto e mette tutti nelle condizioni di sognare ad occhi aperti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Riconoscete questa bimba nella FOTO? Oggi è una delle cantanti italiane più famose

Insomma, Paola Iezzi e pronta a sorprendervi alla sua maniera. In attesa di vederla protagonista sulle spiagge più brillanti e cristalline, la showgirl invita i fan ad assistere a questo momento indimenticabile che vale la consacrazione definitiva nel mondo social.