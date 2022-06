Sembra opera di un pericoloso ladro professionista ma si tratta invece dell’ingegno di una tabaccaia che in 45 giorni ha organizzato un vero colpo alla Diabolik. Però riuscito male.

Non è la trama di qualche film giallo in cui un feroce ladro si impadronisce di un’ingente somma di denaro. Bensì la colpevole stavolta è una signora di 40 anni, originaria di Fiumicino, che lavorava come commessa presso un tabacchino di Acilia.

E proprio a quest’ultimo avrebbe sottratto quotidianamente (per 45 giorni) una ingente quantità di biglietti, per un valore complessivo di 150 mila euro. Si stima circa 15mila in totale visto che molti di questi hanno un importo di 10 e 20 euro.

La Procura capitolina sta indagando sul caso, e non appena avrà vagliato tutte le informazioni disponibili e visionato le telecamere di videosorveglianza, dovrà decidere che provvedimenti prendere.

Tabaccaia di Acilia ruba i Gratta e Vinci pari a 150mila euro, scoperta

La notizia è stata riportata dal Messaggero che per primo ha dato visibilità al furto clamoroso di Gratta e Vinci, in particolare i ‘Mega miliardario’, ‘Turista per Sempre’ e ‘Tutto per Tutto’.

“Le spese e le difficoltà sono aumentate con la pandemia, non riuscivo più ad arrivare alla fine del mese“, la sua giustificazione non appena è stata fermata dai Carabinieri.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Lidl, “Li voglio”: il prodotto più buono ha una forma insolita – FOTO

Il titolare dell’attività si era accorto che qualcosa non andava, mancavano biglietti e molti soldi non risultavano pervenuti nella cassa. Ha così iniziato a interrogare i suoi dipendenti e una volta giunto alla signora questa ha confessato giustificando il gesto come unico mezzo per sbarcare il lunario.

L’uomo ha evitato di procedere per vie legali e ha chiesto alla ex dipendente di prendere un prestito per risarcire il debito. Nel momento però in cui la signora in questione ha contattato un avvocato e ritirato le sue dimissioni (sostenendo che le erano state estorte dal titolare della tabaccheria), questo si è visto costretto a denunciare sia la donna che il marito.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Cornetto gelato, dici addio alla punta al cioccolato: il motivo ti lascia di stucco

Se però per l’uomo il pm ha chiesto l’archiviazione del caso, molto probabilmente la ladra sarà costretta a comparire in aula molto presto. Rischia infatti un processo in piena regola con l’accusa di furto aggravato.