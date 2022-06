Stai per andare in vacanza? Ricordati di mettere una monetina nel freezer. Il motivo ti sconvolgerà

Se stai per andare in vacanza o per assentarti dal tuo domicilio per qualche giorno dovresti ricordarti di adoperare un trucchetto che può essere un “salvavita”: mettere una monetina nel freezer

L’estate 2022 è ormai iniziata ed è tempo per molte persone di prepararsi per le agognate vacanze. C’è chi si assenterà dalla propria dimora per diversi giorni, godendo finalmente del meritato relax.

Che scegliate mare, montagna o la magnificenza delle città d’arte, ci sono delle accortezze che che dovreste considerare prima di partire. Controllate luce, gas e acqua. Ovviamente provvedete a sistemare piante e animali domestici. Sarebbe opportuno per la vostra sicurezza chiudere le finestre e inserire l’allarme e, in caso di necessità, lasciare le chiavi di casa a qualcuno di fidato. Non dimenticate di buttare la spazzatura. Rimane un ultimo tassello: che fare con le provviste?

Una monetina dentro il freezer: il trucchetto ingegnoso che potrebbe essere d’aiuto per la salute

Qualcosa a cui potreste non pensare quando vi assentate da casa per diversi giorni è assicurarvi che il frigorifero sia rimasto in funzione per tutto il tempo in cui siete stati via.

Se vivete, ad esempio, in ​​una zona in cui ci sono frequenti interruzioni di corrente c’è una reale possibilità che il vostro freezer si possa essere spento per un lungo periodo. In questo caso il cibo contenuto in esso può essersi scongelato e ricongelato più volte.

Ciò potrebbe comportare un grave rischio per la salute. In questo caso aumenta la carica microbica e si perdono le sostanze nutritive. Si va incontro a una proliferazione di batteri, i quali non vengono abbattuti interamente durante la fase di congelamento.

Fortunatamente, c’è un piccolo ed efficace trucco, davvero molto semplice ed economico da mettere in atto, che vi assicurerà che gli alimenti congelati non siano stati compromessi in vostra assenza.

Tutto ciò di cui avrete bisogno è: una tazza, una moneta e un po’ d’acqua. La prima cosa da fare è mettere la tazza colma d’acqua nel congelatore. Una volta che sarà diventata ghiaccio, adagiate la moneta sulla superficie. Stop: non avete bisogno di fare altro.

Se, al vostro ritorno a casa, la moneta è ancora nella medesima posizione, avrete la certezza che il frigorifero ha funzionato regolarmente. Se, invece, il ghiaccio si è sciolto e la monetina è precipitata sul fondo, saprete che il cibo è stato compromesso e dovrebbe essere buttato via.