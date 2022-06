In viaggio in minivan: morte tre sorelle. La zia: “Non ci sono parole”

Erano in viaggio insieme le tre sorelle che hanno subito un incidente, schiantandosi con il minivan del nonno con cui erano in vacanza.

Si tratta di un dramma familiare che viene dal continente americano. Un incidente e uno schianto con un tir che ha visto coinvolte tre sorelle, Natalie, Katherine e Tiffany. Le ragazze, con età compresa dai 18 ai 21 anni, sono morte a seguito di un grave schianto con un tir. Erano in vacanza con il minivan del nonno ed erano andate a soggiornare in Guatemala.

Le tre sorelle vivevano in California ed erano arrivate in Guatemala per incontrare la madre data la sua residenza nel paese. Come riporta la stampa locale e Leggo, Tiffany, la più grande delle tre era la zia delle due sorelle ma la madre le aveva cresciute come se fossero sorelle a tutti gli effetti. Un enorme dolore per la famiglia che ha visto morire in un drammatico incidente tre ragazze.

Arrestato l’autista del tir, le parole della zia Cindy: “Sono devastata”

Da quanto si apprende da Leggo, l’incidente è stato causato dallo scontro inevitabile con un tir. L’autista, probabilmente colpevole dell’accaduto, è stato arrestato dalla polizia americana. In questo momento ancora non sono chiare le dinamiche dell’incidente e la polizia è sopraggiunta per le valutazioni del caso.

Sulla pagina GoFundMe come riporta Leggo, la madre di Natalie Katherine e Tiffany avrebbe organizzato una raccolta fondi per il loro funerale. Devastanti le parole della zia Cindy Gonzales, come riporta Leggo: “Non ci sono parole per descrivere la tragedia che stiamo vivendo in questo momento”.

La raccolta fondi è stata motivata dalla madre delle tre sorelle con parole di dolore e commozione, così come riporta Leggo: “Sono veramente devastata e piango la perdita delle persone a me più vicine che sono state portate via così all’improvviso. La mia figlia più piccola aveva appena finito il liceo e stava per andare all’università insieme alle altre sue sorelle”. Un caso sul quale la polizia dovrà andare più a fondo.