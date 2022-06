Addio biliardino nei bar, multe salate per chi si oppone alla legge

Come per le slot machine, anche il biliardino, flipper e freccette devono essere denunciati all’Agenzia delle dogane: chi non lo fa rischia multe salatissime

Il settore del gioco è finito nel mirino ed anche per il biliardino, flipper e freccette vale la stessa regole delle slot machine. Così i proprietari dei locali che li mettono a disposizione, dovranno prima denunciarli all’Agenzia delle dogane.

I ribelli, che sembrano non avere nessuna intenzione di farlo, si aspettino multe esagerate. Il prezzo da pagare è davvero alto e c’è chi ha già ricevuto il ben servito. Sul web iniziano a girare alcune testimonianze che lasciano a bocca aperta. Scopriamo nel dettaglio qual è la situazione attuale.

Biliardino, la nuova legge non lascia scampo: i negozianti indignati

Per ogni biliardino la sanzione è di circa 4000 euro e c’è chi afferma: “Siamo alla pura follia” e poi ancora “Le multe sono già partite”. Queste sono solo alcune delle testimonianze riportate dall’Ansa che stanno facendo molto riflettere.

Antonio Capacchione presidente di Sib, Sindacato Italiano Balneari aderente a FIPE/Confcommercio che riunisce 10mila stabilimenti balneari, ha spiegato all’Agenzia di stampa che la situazione che si sta presentando in questi giorni è paradossale e interessa soprattutto gli oratori e le associazioni no profit, dove il biliardino è nella maggior parte dei casi messo a disposizione gratuitamente.

“La legge è del 2003 ma l’interpretazione estensiva anche al calcio balilla e a tutti i giochi senza vincite in denaro è del 2021 con entrata in vigore a giugno 2022 – ha affermato il presidente – cioè queste segnalazioni andavano fatte entro il 15 giugno 2022. Così il biliardino è come il videopoker: non ho parole, altro che semplificazioni burocratiche e fiscali. Siamo alla vessazione, siamo all’assurdo”.

Per adesso non ci sono altre informazioni al riguardo, la questione però preoccupa molti italiani che ancora una volta si ritrovano nel mirino della burocrazia e non sanno come uscirne, dal momento che tali attività non sono fonti di guadagno.