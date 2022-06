Pochi giorni fa Giovanni Allevi aveva comunicato ai suoi fan con un post su Instagram, che gli era stata diagnosticata una grave malattia scrivendo “Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco”.

Questo tumore comporta conseguenze molto rischiose per gli organi che potrebbe andare ad intaccare. Il processo inizia dal midollo osseo che genera cellule senza controllo che si riproducono incessantemente, coinvolgendo soprattutto i reni e le ossa.

Spesso, infatti, la diagnosi di mieloma multiplo viene effettuata dopo dolori ossei persistenti o ripetuti nel tempo, senza che sia sia giunti a capirne la causa e colpisce in media più i soggetti di sesso maschile, rispetto alle donne; l’iter terapeutico, invece, si basa su farmaci chemioterapici e corticosteroidi.

Giustamente non ha di certo perso tempo il compositore e ha iniziato le cure, supportato dall’affetto dei messaggi di incoraggiamento e di speranza che sono arrivati sul suo profilo.

Con un secondo rilevante post ha annunciato l’inizio della sua battaglia, che come aveva già preannunciato lo porterà per forza di cose a stare lontano dalle scene e dal suo pubblico. Con uno scatto e un pensiero scritto come didascalia ha fatto capire alla community del social network di aver già incominciato un ciclo di terapia. La foto lo ritrae in ospedale, di spalle, che guarda una finestra, mentre sta indossando un busto. Queste sono state le sue parole “Con il cuore traboccante di gratitudine vi ringrazio immensamente per l’Amore che mi state donando! Immagino i vostri pensieri di incoraggiamento e vicinanza avvolgere il mio corpo, e dare un sollievo a questo dolore a tratti insopportabile.

È iniziata la battaglia che mi ha portato nel nucleo più profondo della fragilità umana.

Con voi la vincerò! Vi amo! Giovanni”.