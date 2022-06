Anna Tatangelo: fiocco rosa in casa e tutti i pensieri negativi spariscono. L’annuncio dolce e pieno di gioia attira i fan

Un periodo non facile per Anna Tatangelo. Un’estate quella del 2022 nella quale si è lasciata alle spalle la storia ormai chiusa definitivamente con Livio Cori. Dopo essere uscita allo scoperto e aver annunciato il suo amore a tutti, pare che Anna abbia fatto dietrofront chiudendo tutte le porte con il cantante che invece è ancora innamoratissimo di lei.

I rumors affermano che la colpa sarebbe di Gigi D’Alessio che a quanto pare la cantante non avrebbe ancora dimenticato. Il cantante napoletano, invece, l’ha proprio cancellata tanto da aver messo il veto di menzionarla durante il concerto a Piazza Plebiscito organizzato per i suoi 30 anni in musica.

Insomma due mondi e due visioni totalmente diverse anche se adesso per la cantante di Sora è il momento di gioire e di festeggiare. Un nuovo arrivo in famiglia rischiara le cose.

Anna Tatangelo: fiocco rosa e felicità a mille

Anna Tatangelo festeggia il lieto annuncio ed il nuovo arrivo in famiglia. Il fiocco rosa rischiara gli animi ed i brutti pensieri spariscono. La cantante è in dolce attesa? Nient’affatto. Si festeggia perché la famiglia Tatangelo si allarga ma non per “merito” suo.

Anna è diventata zia e non ci sta nella pelle. Solo qualche giorno fa, infatti, è nata Mariasole, la principessa di casa. La piccola è la figlia del fratello di Anna Tatangelo, Giuseppe. Proprio lui ha annunciato la bella notizia su Instagram e la prima a commentare è stata proprio la sorella. Tanti cuoricini ed emoticon che festeggiano la lieta notizia.

E così Lady Tata è zia bis: suo fratello le aveva regalato già la gioia di esserlo qualche anno fa con la nascita del suo primogenito. Ora con Mariasole la felicità si è ripetuta.

I due sono molto affiatati e appena Anna è libera dal lavoro corre a Sora, sua città natale dove il fratello vive e lavora. Avrà già fatto visita alla sua nipotina?