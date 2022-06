Michelle Hunziker, per lei la famiglia si allarga? Spuntano indizi clamorosi

Arriva la cicogna in casa Ramazzotti – Hunziker? Possibile. Nelle ultime ore, sui social, è cominciato a circolare un vero e proprio gossip esplosivo

Aurora Ramazzotti è una delle influencer più amate del mondo dei social. Si può dire che l’abbiamo vista davvero crescere, essendo la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Questi ultimi, sono stati una coppia che ha affatto appassionare milioni di persone in tutto il Paese, e quando sono diventati genitori, Aurora è diventata un po’ la figlia di tutti.

Qualche anno fa la giovane Aurora è arrivata sui social e qui ha cominciato a raccontare un po’ di cose che riguardano proprio la sua vita privata. Da quando era praticamente una adolescente Aurora è fidanzata con la stessa persona e oggi la sua vita è piena di cose che la rendono felice. Di recente, però, ha cominciato ad essere al centro di un gossip.

Aurora Ramazzotti è incinta? Le indiscrezioni sui social

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Io e la mia ragazza” Anna Falchi sorpresa in sua compagnia nella notte – FOTO

Diciamocelo chiaro, se ne è parlato spesso: ogni anno esce una fake news su Aurora Ramazzotti incinta. Questa volta, però, le cose sembrano essere del tutto differenti. Infatti a sganciare la bomba sarebbe stato Amedeo Venza, famoso influencer che sa sempre queste notizie in anticipo. Proprio qualche giorno fa, Aurora ha raccontato sui social di essere svenuta per via del caldo e questo è soltanto il primo segnale.

Un altro, riguarda una pancia sospetta che ha iniziato a sfoggiare di recente sui social. Quando alcuni hanno commentato chiedendole se fosse in dolce attesa, Aurora ha preferito cancellare i commenti piuttosto che smentire come ha sempre fatto in questi casi. Per molti, questi si trattano di veri e propri segnali che confermano tutto.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Uomini e Donne”, la storia d’amore così passionale è già finita: i fan sono sconvolti

Aurora in ogni caso non si è sbilanciata, di solito è la prima a scherzarci su ma per il momento non è arrivata alcuna smentita. A questo punto, sui social c’è grande curiosità.