Barbara D’Urso è finita ancora una volta nel mirino: la conduttrice si lascia andare ad uno scatto accattivante e i follower non si trattengono

E’ una tra le conduttrici più seguite dal pubblico italiano, la regina dei salotti televisivi e una donna dalle mille sfaccettature. Sensuale, accattivante, determinata e intraprendente. Sa come attirare l’attenzione dei fan e non perde l’occasione di farlo condividendo scatti mozzafiato.

Barbara D’Urso è molto attiva sui social, vanta di circa tre milioni di follower che interagiscono con lei lasciando like e commenti sotto ai post. Alcuni messaggi lasciano il segno, ma la presentatrice sembra non curarsene e continua la sua vita a testa alta e con il cuore.

Barbara D’Urso, la prima FOTO dell’estate è senza veli

Molti programmi televisivi sono terminati e torneranno dopo la pausa estiva a Settembre. Così anche Barbara D’Urso si gode l’estate ed ha già condiviso con i fan i primi scatti della bella stagione.

“Che la mia estate inizi…col cuore” ha scritto sotto al post dove si mostra solare e sensuale. La conduttrice è sdraiata su un prato ed indossa un lungo vestito dai colori chiari e ricamato, con uno spacco esagerato. Per non parlare della scollatura, il décolleté è in primo piano e manda tutti in tilt.

I capelli sono sciolti e le scendono lungo le spalle, il sorriso non può mai mancare e così anche la sua posa accattivante che attira l’attenzione dei follower che non hanno potuto fare a meno di commentare. Qualcuno, però, lo ha fatto in modo indecente ed ha criticato la conduttrice.

“E una pace il pomeriggio adesso che non vedo più er programma. Grazie signore” ha scritto qualcuno e poi ancora “Chissà chi si cela sotto tutti sti filtri e photoshop a quintali? Ha raddoppiato la lunghezza delle gambe…proprio patetica fino all’osso”.

C’è chi, invece, le ha fatto i complimenti: “Ragazzi che gambe…magari ad averle io così” e poi ancora “La regina della televisione italiana”.

Nel bene e nel male, Barbarella ha fatto centro e ancora una volta è diventata la protagonista del web. Come trascorrerà le vacanze? Non ci resta che scoprirlo e seguirla, con lei le sorprese non finiscono mai.