Belen Rodriguez, che succede a Santiago? Nella FOTO è irriconoscibile

Belen Rodriguez: è lei che mostra il cambiamento assurdo di suo figlio Santiago. Ecco cosa è successo per davvero

Belen Rodriguez non finisce mai di sorprendere. Per chi non basta il gossip che si interessa della sua vita privata con un ritorno di fiamma con Stefano De Martino, arriva anche altro. È di questi ultimi giorni, ormai, l’indiscrezione che darebbe Belù fuori da Mediaset.

Una cosa che a quanto pare non è andata per niente giù all’argentina che su Instagram ha risposto a suo modo. Un selfie con il broncio al quale ha aggiunto Blablabla, blablabla e ancora blablabla insieme ad una faccina che vomita. Un modo per dire che non è affatto d’accordo con quello che circola in questi giorni.

La bomba è stata lanciata da Dagospia che in verità non ha detto che tra Belen e Mediaset sia finito il sodalizio ma solo che Discovery è interessata ad averla in qualche sua trasmissione senza interferire con gli impegni dell’azienda Berlusconi che l’ha riconfermata sia per “Tu si que vales” che “Le Iene”.

Ma in tutto questo c’è un altro particolare sulla vita di Belen Rodriguez che ha attirato l’attenzione dei fan. Si tratta di Santiago, il figlio avuto da Stefano De Martino.

Belen Rodriguez, Santiago ma è davvero lui?

Santiago irriconoscibile su Instagram tramite i contributi rilasciati da mamma Belen Rodriguez, che succede? Cambio look improvviso per il primogenito di Belù che come mamma e papà è sempre molto attento ai suoi look.

Bambino vivace ma anche molto responsabile, è stato abituato a vedere i suoi genitori insieme e separati e ora che la sua mamma ha chiuso definitivamente con il papà della sua sorellina Luna Marì, può rivederli di nuovo insieme, felici e spensierati.

Ma lui cosa combina? Santiago si è divertito a trasformarsi. Capelli super lunghi e ricci, folti e anche disordinati che gli cadono davanti al viso tanto da non farsi riconoscere.

Merito ovviamente di una parrucca con la quale il bambino si è cimentato in alcune acrobazie in balcone davanti alla sua mamma che ha documentato tutto.