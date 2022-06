Benedetta Parodi: bellissima ed in super forma. Ecco cosa fa in questo ultimo sabato di giugno. Delirio su Instagram per lei

È la conduttrice, per un nuovo anno, di uno dei programmi di cucina più amati, lei che di fornelli se ne intende. Parliamo di Benedetta Parodi alla guida, ancora una volta, di “Bake Off Italia”. In occasione del party di inaugurazione della nuova stagione della trasmissione di Real Time ha portato sul set anche le figlie Eleonora e Matilde.

Uno scatto che mostra le tre donne di casa una affianco all’altra, bello e tenerissimo nello stesso tempo. Mamma Benedetta abbraccia le due ragazze e dice a tutti “Sempre bello partecipare a questi eventi con le mie figlie”. Un pensiero va però anche al suo Diego che non è voluto andare al party ma che presto sarà ospite del set.

Oggi, invece, per la giornalista ed esperta di food una giornata di relax. Come? Tutto a suo modo, documentato ovviamente sui social.

Benedetta Parodi: un sabato così.. perfetto

Giornata di mare e relax per Benedetta Parodi in questo ultimo week end di giugno. La bella e brava giornalista ha un modo tutto suo per vivere questo sabato.

Mare sì ma non solo tintarella e bagno in mare. Per la sorella di Cristina rilassarsi significa fare anche altro. Dalla bellissima Alassio Benedetta si regala una pausa pranzo super e lo mostra a tutti senza problemi: “Un chilo di cozze deliziose, un bicchiere di vermentino ghiacciato, un buon libro in riva al mare” scrive a corredo degli scatti.

Ecco svelato il “segreto” per rigenerarsi dopo il lavoro e gli impegni della settimana. Da buongustaia la Parodi non rinuncia ad un ottimo piatto per il pranzo accompagnato da un calice di vino e da una sana e rilassante lettura. Ha scelto il testo di Maurizio Maggiani “La regina disadorna”.

Benedetta nella sua bellezza acqua e sapone si mostra serena e sorridente e per i suoi fan è sempre la numero uno. Tra tutti c’è chi le dice: “Che buone le cozze Bene ma tu bellissima! Sembri una ragazzina. Baci!😘💋🔥❤️❤️❤️😉”.