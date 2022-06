Elisabetta Gregoraci si mette a nudo in una intervista che ha rilasciato al settimanale Gente: qui ha parlato di uno degli aspetti più importanti della sua vita

Elisabetta Gregoraci ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Gente, dove ha parlato di uno degli aspetti più importanti della sua vita: la fede. In verità, chi l’ha seguita al Grande Fratello Vip con attenzione non ha bisogno di leggere questa intervista per sapere che, per Elisabetta, la fede è davvero fondamentale.

La fede è sempre stata la guida della sua vita: per alcuni può sembrare una cosa stupida ma per lei non lo è affatto, perché nella preghiera ha sempre trovato la forza di andare avanti e di affrontare determinate situazioni della sua vita che sembravano praticamente insormontabili. Nella fede, Elisabetta, ha trovato una vera e propria forza.

Elisabetta Gregoraci: “Io e Nathan preghiamo insieme prima di dormire”

Al settimanale Gente, ha raccontato che lei e Nathan – suo figlio – ogni sera, prima di andare a dormire, fanno insieme tre preghiere. Due in italiano ed una in inglese. Anche quando era nella casa del Grande Fratello Vip, ogni sera prima di andare a dormire per lei era molto importante pregare.

Riuscì a trasmettere questa abitudine anche ai suoi compagni di stanza: chi accendeva il canale 55 e beccava la stanza arancione, la notte, vedeva Elisabetta e gli altri concorrenti a letto mentre pregavano insieme ad alta voce.

Il post che ha pubblicato su Instagram, con annesse foto della intervista che ha rilasciato, ha riscosso un grande successo. Nel giro di pochi minuti, è stato invaso da tantissimi likes.