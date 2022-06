Formiche, l’alleato più potente per combatterle COSTA SOLO 1,00 euro: da provare subito!

Le formiche non saranno più un problema, l’alleato più potente ce l’hai in casa e costa solo 1,00 euro: spoiler, non è il bicarbonato.

Siamo nel pieno della stagione estiva, i prati sono pieni di insetti così come le nostre case. Non può cadere una briciola di pane che la nostra cucina è presa di mira da un’orda di formiche fameliche che si apprestano a fare le scorte alimentari per l’inverno. Per quanto tutto questo sia laborioso ed affascinante, le piccole formiche rischiano di farci buttare nella pattumiera un bel po’ di cibo.

Per questo motivo, abbiamo la soluzione che fa per te. Le formiche odiano l’odore di questo ingrediente che sicuramente hai in casa ma che non hai mai adoperato per mandarle via. Le formiche possono entrare da qualsiasi fessura, da qualsiasi porta ed amano mangiare tutto: frutta, marmellata, dolci, pane, pasta, riso e chi più ne ha più ne metta.

Ecco come mandare via le formiche in modo naturale

Naturalmente le formiche sono fondamentali per il nostro ecosistema, contribuiscono (anche se sono minuscole) a garantire l’equilibrio naturale anche nella catena alimentare. Mandarle via con rimedi convenzionali è passato di moda, insetticidi, pesticidi ed intrugli poco ecologici fanno male a te ed all’ambiente.

Il tuo alleato green contro le formiche e non solo è l’aceto bianco. Tutti abbiamo in casa questo liquido dall’odore pungente, lo utilizziamo per condire i cibi ma anche per disinfettare e sanificare, c’è chi lo utilizza anche per le pulizie domestiche. Insomma, l’aceto bianco è un prode alleato per la nostra casa.

In questo caso puoi utilizzarlo anche contro le formiche, ti basterà versarlo (bastano poche gocce) nella zona interessata, ovvero dove le formiche amano banchettare. In poco tempo, l’odore forte, le manderà via per sempre.

Un’altra soluzione è anche quella di spruzzarlo all’ingresso, ovvero dinanzi la fessura usata dalle formiche per accedere in casa. Se non vuoi spruzzarlo, immergi un po’ di cotone nell’aceto e posizionalo nel buchetto, vedrai che risultati.