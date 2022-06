Guerra in Ucraina, Kiev: “Ad agosto svolta per i nostri confini”

In Ucraina è scontro aperto. Kiev conferma che ad agosto ci sarà una svolta nel conflitto russo-ucraino. La Russia conferma la neutralizzazione di 80 combattenti mercenari.

Conflitto teso e drammatico in Ucraina. Il capo dell’intelligence militare ucraino, Kyrylo Budanov, come riporta ANSA, riferisce in un’intervista a ITV News: “La ritirata da Severodonetsk è stata tattica e organizzata e il nostro comando ha deciso di raggrupparsi su nuove posizioni”. Si tratta di un momento strategico in attesa di una “svolta” del conflitto con la Russia.

Secondo quanto riportato da ANSA, il conflitto volgerà al miglioramento e ad una svolta storica nel mese di agosto. Secondo quanto riportato, Kyrylo Budanov avrebbe assicurato: “L’Ucraina tornerà ai suoi confini del 1991. Non ci saranno altri scenari e non ne stiamo considerando altri. Prima della fine dell’anno i combattimenti attivi diminuiranno praticamente a zero. Riprenderemo il controllo dei nostri territorio nel prossimo futuro”.

Ucraina, il conflitto si intensifica in attesa della svolta di agosto, ma il bilancio delle vittime – soprattutto minori – sale

Il conflitto si intensifica con la comunicazione della Russia che avrebbe, secondo quanto riporta ANSA, neutralizzato 80 combattenti polacchi nel corso di un bombardamento nell’Ucraina orientale. Il ministro della Difesa russo afferma così in un comunicato: “Fino a 80 mercenari polacchi, 20 veicoli corazzati da combattimento e otto lanciarazzi multipli Grad sono stati distrutti in attacchi con armi di alta precisione contro lo stabilimento della Megatex nella località di Konstantinovka”

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Usa, sparatorie a Washington Dc: uccisi due ragazzini, tre feriti

Nella zona del Lugansk si intensificano gli scontri. Qui, si combatte per le strade in un linciaggio continuo tra i separatisti filo russi. Dall’altra parte del fiume Donets, la città gemella di Severodonetsk è considerata un obiettivo fondamentale per l’armata russa come un obiettivo strategico per mantenere il controllo dell’intera regione.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Tragedia in Afghanistan: terremoto provoca la morte di 280 persone

Ma il conflitto rimane tragico per l’immane conteggio delle vittime civili: 339 il bilancio dei bambini uccisi dall’inizio della guerra. 611 i bambini feriti, secondo quanto è reso noto dall’Ufficio del Procuratore Generale del Paese, e come riporta ANSA.