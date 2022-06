Una serata indimenticabile per Anna Falchi che trascorrere in dolce compagnia le ora notturne con la sua dolce metà. Chi è al suo fianco?

In versione “guerriera della notte” la conduttrice Anna Falchi ha sorpreso un po’ tutti. Armata di brillantini, a poche settimane dal Roma Pride 2022 e forse per farne le veci nella maniera più elegante possibile, è stata sorpresa in uno scatto dalla dolcezza “indimenticabile“, un po’ come le dinamiche della serata appena trascorsa.

Di origini finlandesi, occhi di ghiaccio e bionda chioma, la bellezza indiscussa dell’attrice e conduttrice è ad oggi un tesoro che ha saputo dimostrare a pieno il suo talento nei format televisivi con una grande lezione di italianità. L’ex modella e ora produttrice, nata sotto il segno del Toro, vanta inoltre un percorso a ben dire poliedrico nel mondo dello spettacolo.

Dapprima sul grande schermo con regia di Marco Risi, poi in teatro e infinitamente in televisione, la Falchi ha anche esordito come speaker divertendosi in un piccolo contributo radiofonico su RTL e cimentandosi poi nella registrazione di un singolo, dal titolo “Pium Paum“, nel ’95. In tal modo, la sua completezza, l’avrebbe indubbiamente resa una delle personalità più carismatiche star nazionali.

“Io e la mia ragazza” Anna Falchi sorpresa in sua compagnia nella notte – FOTO

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Giulia Stabile, il racconto inedito e senza filtri: “Mi vergognavo un sacco”

Al termine della messa in onda della trasmissione “I Fatti Vostri” la conduttrice ha iniziato anch’essa le vacanze estive di questa stagione 2022 a pieno ritmo. È davvero giunto il momento di riposarsi, ma attenzione: anche di divertirsi.

L’attrice lo dimostra con uno scatto apparso sul suo profilo Instagram in queste ore di fine giugno, immortalandosi al fianco di una persona speciale, con tanto di glitter e strass.

“In versione guerriere della notte“, la coppia ha immediatamente conquistato gli oltre 522mila follower della conduttrice.

Al suo fianco “la sua amata ragazza“, Ginevra. Nonché carissima amica della conduttrice e con la quale avrebbe pertanto deciso di trascorrere una serata dagli unici risvolti per dare ufficialmente inizio alle vacanze.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Francesca Ferragni ha partorito, Chiara è diventata zia: “Benvenuto al mondo” – FOTO

La posa è pura manifestazione della latente simpatia della conduttrice, che alza la mano in segno di vittoria e si pronuncia con una smorfia che non può fare a meno di suscitare il buon umore nei suoi ammiratori. Che dire? Lo slogan “girl power“, armato di mezzaluna, stavolta ha sicuramente funzionato.