Michael Schumacher. Manca tremendamente ai suoi tifosi lo straordinario pilota, campione di 7 titoli mondiali di Formula 1. Oggi arriva una notizia sconvolgente che riguarda i suoi averi

Il destino è stato proprio beffardo nei confronti di Michael Schumacher. Il pilota classe 1969 ha messo a repentaglio più volte la sua vita gareggiando ai massimi livelli in Formula 1, divenendo il più vincente nella storia con ben sette titoli mondiali guadagnati con le scuderie Benetton e Ferrari. Solo Lewis Hamilton è riuscito a raggiungerlo.

Tuttavia, è stato un incidente sugli sci avvenuto nel dicembre 2013 a strapparlo alla salute, alle gioie della sua famiglia e alla gloria derivata dal suo indiscusso talento. Si trovava sulle nevi di Méribel (Francia) quando, in seguito a una rovinosa caduta, ha battuto violentemente il cranio contro una roccia.

Michael Schumacher: importante “pezzo” della sua vita messo in vendita. Di cosa si tratta

Dal 29 dicembre 2013 la vita di Michael Schumacher è cambiata radicalmente. É stato sottoposto a un’operazione neurochirurgica per trauma cranico ed emorragia cerebrale. Sono trapelate sempre poche notizie sul suo stato di salute.

Si sa che è rimasto in coma per diverso tempo; ne è uscito per poi iniziare un percorso riabilitativo in una clinica privata. La famiglia ha sempre tutelato al massimo la sua privacy, mantenendo intatto il ricordo vincente dello straordinario pilota.

Ogni informazione è centellinata. Quale sia la sua condizione attuale non è dato saperlo. Le ultime indiscrezioni parlavano di un ulteriore intervento tramite cellule staminali nel tentativo di rigenerare il suo sistema nervoso.

Oggi arriva una notizia che riguarda uno dei possedimenti di Michael Schumacher: la casa d’aste Elferspot ha messo in vendita una Porsche Carrera GT che sarebbe stata di proprietà del pilota tedesco. L’avrebbe acquistata in gran segreto nel 2004 per evitare pettegolezzi poiché faceva ancora parte della scuderia Ferrari.

Di sicuro sarà un affarone per i tifosi danarosi di Schumacher; Elferspost è in grado di dimostrare che la vettura sia appartenuta davvero al pilota, con tanto di documenti in regola.