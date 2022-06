Alla comunione di Pia regna la serenità tra Mario Balotelli e Raffaella Fico

Storia tortuosa quella tra la showgirl partenopea Raffaella Fico e il famoso calciatore Mario Balotelli. Da questo amore è nata Pia (9 anni): proprio alla comunione della figlia avvenuta recentemente i due genitori sono stati avvistati del tutto sereni. Molto complice, invece, il rapporto padre/figlia.

Mario Balotelli e Raffaella Fico sono stati immortalati sereni in occasione della comunione di loro figlia Pia. La showgirl si è presentata con il suo attuale compagno, mentre il calciatore non era accompagnato.

Sembra ieri che Mario Balotelli non voleva riconoscere Pia, oggi nove anni, come sua figlia biologica. Oggi, invece, è un padre amorevole e molto partecipe alla vita della bambina, avuta con la bella showgirl, fresca di partecipazione al GF VIP, Raffaella Fico. La ragazzina, che è apparsa in foto molto cresciuta, ha da poco fatto la sua prima comunione e in questa occasione mamma e papà si sono riuniti, in una situazione apparentemente serena e piena di gioia.

Davvero sbarazzino, ma allo stesso tempo molto carino e glam il look della protagonista indiscussa, Pia, che ha indossato un tenero vestito ovviamente bianco, in contrasto con un hairstyle molto più fresco: treccine lunghe e di colore viola.

E se mamma Raffaella è arrivata accompagnata dal suo compagno Piero Neri, che ormai frequenta da quasi un anno, il papà della piccola non ha avuto occhi che per la figlia, dato che l’attuale compagna di Mario Balotelli, Francesca Monti, era assente all’importante evento.

Così tra mille abbracci e teneri momenti di complicità il calciatore ha dimostrato quanto sia divenuto speciale il rapporto con Pia, dopo avere attraversato un primo momento di difficoltà. C’è stata subito molta complicità, invece, con l’imprenditore toscano attualmente impegnato con Raffaella Fico, tra i due uomini è scattato subito un bellissimo feeling. Potrebbe forse essere l’occasione giusta per iniziare a vivere come una bella famiglia allargata, insieme ai loro due nuovi compagni.