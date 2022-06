Stefania Orlando sorprende tutti con degli scatti mozzafiato: a due passi dalla sua casa c’è un posto magico, di cosa si tratta

Erano gli anni novanta quando per la prima volta debuttò come valletta in televisione, il suo fisico bestiale e la sua vitalità conquistarono tutti ed oggi dopo due decenni è ancora pronta a mettersi in gioco e a conquistare il pubblico.

Stefania Orlando è una conduttrice e cantautrice che con la partecipazione al “Grande fratello vip” è tornata in pista ed ora non si ferma più. Molto amata dagli italiani, è seguita da quasi settecentomila follower che la supportano e sostengono in ogni situazione.

Stefania Orlando, in bikini è afrodisiaca – FOTO

Per Stefania Orlando l’estate è iniziata e sui social ha già pubblicato i primi scatti della bella stagione. Il suo ultimo post è un concentrato di energia e sensualità e non è passato inosservato.

Milioni di fan non hanno perso occasione di lasciare messaggi e like sotto alle foto in bikini della conduttrice. Si trova a Fregene, indossa un costume fucsia e le pose sono strepitose.

“Sii sempre la versione migliore di te stesso e non la brutta copia di qualcun altro”. Usa come didascalia una frase di Judy Garland e i suoi scatti diventano virali.

In primo piano il suo fondoschiena in una foto e in un’altra il suo décolleté. Per non parlare dei tatuaggi e i capelli sciolti che le scendono lungo le spalle. Il suo sguardo a sensuale e seducente, impossibile resisterle.

“Mi sento male, sei troppo perfetta” qualcuno scrive sotto al post e poi ancora “Tu sei la versione più bella di una donna dolce, fragile, sexy e molto altro, ma sicuramente da custodire e amare ogni giorno”.

Passano gli anni, ma Stefania Orlando riesce ancora a lasciare il segno e lo fa in ogni occasione senza mai cadere nel ridicolo. Non vediamo l’ora di rivederla in televisione in qualche programma, intanto possiamo goderci il suo brano Bandoleroo che sta riscontrando molto successo.