Al Bano e Romina, la bugia che è sempre stata detta sulla fine del matrimonio: “Non è andata così”

Al Bano e Romina sono ancora oggi una fiorente coppia musicale del repertorio nazionale, nonostante non siano più uniti nella vita. Il cantante pugliese si è aperto su quest’argomento

La storia d’amore di Al Bano e Romina sembrava essere la trama di un film romantico, una bella favola moderna destinata a durare per sempre. I presupposti iniziali c’erano tutti. Lei figlia di due divi di Hollywood, conosciuti in tutto il mondo. Lui giovane di talento e di grandi speranze, di origine contadina e con tanta voglia di farsi largo nel mondo della musica nostrana.

Poi nel 1967 l’incontro sul set del film “Nel sole”, un colpo di fulmine che li ha portati al matrimonio tre anni dopo. La loro unione è durata in totale 29 anni. Nel frattempo sono diventati genitori di quattro meravigliosi figli. Purtroppo, però, la maggiore (Ylenia) è andata incontro a un infausto destino che, ancora oggi, è sommerso da mistero e incertezze.

Al Bano Carrisi rompe il silenzio sulla presunta causa della fine del suo legame con Romina

Proprio la scomparsa di Ylenia Carrisi, avvenuta a New Orleans il 31 dicembre 1993, ha segnato secondo molti il punto di rottura definitivo della celebre coppia.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Io e la mia ragazza” Anna Falchi sorpresa in sua compagnia nella notte – FOTO

Cosa sia accaduto alla giovane donna non si è mai saputo. La madre nutre ancora la speranza che sia ancora viva, non si rassegna all’idea che non sia più tra noi. Al Bano, invece, ha voluto mettere un termine a questo strazio (almeno dal punto di vista legale) presentando istanza di dichiarazione di morte presunta al tribunale di Brindisi, accolta nel 2014.

Gli interpreti di “Nostalgia canaglia” e “Felicità”, in effetti, hanno diviso le loro strade nel 1999. Com’è noto, Al Bano ha conosciuto successivamente la showgirl Loredana Lecciso dalla quale ha avuto altri due figli e che, ancora oggi, è la sua compagna.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Uomini e Donne”, la storia d’amore così passionale è già finita: i fan sono sconvolti

Il cantante di Cellino San Marco ha recentemente rilasciato una dichiarazione durante una puntata del programma “Maurizio Costanzo Show”, mettendo in chiaro un punto fondamentale, dato per scontato dalla stampa nazionale: “Non è stata la scomparsa di Ylenia a creare la frattura tra me e Romina, anzi ha rappresentato la tregua”.

Ma allora qual è il motivo della fine del loro matrimonio? “Avevo capito che il nostro rapporto, da parte sua, si era frantumato” – ha detto – “Non so darmi una spiegazione, né lei me l’ha mai data… evidentemente si era stancata di quel tipo di vita”.