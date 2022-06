Auto contromano in autostrada, almeno due morti

Ancora un bruttissimo incidente sulle strade italiane: auto contromano in autostrada, ci sono almeno due morti.

Ancora un bruttissimo incidente sulle nostre strade. Alcune persone hanno perso la vita questo pomeriggio sull’Autostrada A7 Milano-Genova: stando alle ricostruzioni, la dinamica è veramente scioccante. Il drammatico fatto è accaduto nel tratto Gropelli Cairoli e Casei Gerola. Arrivati prontamente sul posto i soccorsi e la polizia stradale: necessario anche l’intervento dell’elisoccorso che ha trasportato un ferito in codice rosso al San Raffaele di Milano.

Il bilancio è tremendo: sono stati registrati due morti e tre feriti. Quello portato al San Raffaele e un uomo di 35 anni, mentre la sua compagna di 34 anni e il figlioletto di 4 anni sono stati portati in codice verde all’ospedale di Pavia.

Auto contromano in autostrada: drammatico incidente

Questo pomeriggio, alle ore 14.50, c’è stato un tremendo incidente sull’autostrada A-7 Milano Genova, precisamente sulla carreggiata che porta verso la Liguria. Lo scontro c’è stato tra i caselli Gropello Cairoli e Casei Gerola. Stando alle ricostruzioni della polizia, un’automobile si trovava contromano ed è finita contro una vettura che procedeva regolarmente nella sua direzione. Vetture distrutte, con le lamiere finite anche sul guardrail.

Sulle due macchine ci è finita una terza vettura, con il conducente che non è riuscito ad evitare le due che si sono scontrate. Feriti i tre componenti della famiglia, con un uomo di 35 anni che è stato prontamente portato al San Raffaele di Milano. Il tratto autostradale in questione è stato chiuso e si registrano code chilometriche. Nella giornata di oggi, è stato registrato un altro tremendo incidente sull’autostrada. Sulla A-14 tra San Severo e Foggia, un uomo di 56 anni e la sua giovane figlia di 26 anni: la ragazza è morta sul colpo mentre il padre è deceduto in ospedale.