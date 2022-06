Fai bollire 4 limoni e poi bevi il succo la mattina, quello che succede al tuo corpo è sensazionale

Questo esperimento è diventato virale sul web, una cosa mai vista prima. Proviamo dunque a capire cosa accade se fai bollire dei limoni e ne bevi il succo.

Ormai da diversi anni circola la nozione per cui se si beve la mattina il succo del limone spremuto in acqua fredda si possono avere effetti quasi miracolosi sulla salute intestinale e il metabolismo dei grassi.

Nonostante siano in molti ad adoperarsi tutti i giorni per bere sempre questa bibita casalinga la mattina, comprese showgirl e attrici italiane molto conosciute, pare che ci sia qualcosa di ancora più forte e potente di questo.

Senza perderci in indugi vari, vediamo cosa possiamo trarne dalla cottura lenta di 4 limoni in acqua calda. Il succo che se ne ricava è incredibilmente portentoso per la salute dell’intestino. Non ne siete sicuri? Vi sbagliate di grosso, ecco perché.

Cosa accade se fai bollire 4 limoni e poi bevi il succo?

Per prima cosa serve mettere a bollire in un tegame alto 500 ml di acqua con all’interno 4 limoni tagliati a metà e del miele a piacimento.

Non appena l’acqua ha raggiunto il bollore (dopo circa 3-5 minuti) si può spegnere e lasciar raffreddare anche tutta la notte. La mattina successiva basterà filtrarla e berla appena alzati. Ad alcuni invece piace caldissima appena preparata, dipende però molto dai gusti personali, come anche la scelta di aggiungere il miele in cottura o alla fine poco prima di gustare la tisana.

Cosa dona questa bevanda a base di limoni? Si tratta di un concentrato attivo di vitamina C che dona idratazione e turgore alla pelle del viso in particolare, capelli più forti e unghie lunghe e lucenti.

Questo composto inoltre stimola la perdita progressiva di peso anche sul breve periodo e l’aumento delle difese del sistema immunitario. Inoltre aiuta la digestione e migliora il regolare funzionamento del metabolismo, nonché la regolarità intestinale.