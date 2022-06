GF Vip 7, è tutto pronto per la nuova edizione del reality: il cast potrebbe includere una favolosa ex coppia, che si è detta addio solamente alcuni anni fa!

È tutto pronto per la settima edizione del “Grande Fratello Vip”, che sta già mandando in fibrillazione migliaia di telespettatori. Alfonso Signorini, per il quarto anno consecutivo, è stato confermato al timone dell’amatissimo format. La scelta di far subentrare il giornalista a Ilary Blasi, a distanza di tempo, si è rivelata più che vincente.

Il cast, stando alle anticipazioni che trapelano attraverso i social, presenterebbe dei personaggi particolarmente amati dal pubblico, che ovviamente non mancherebbero di creare delle dinamiche a dir poco effervescenti. Al momento, tuttavia, nulla è stato ancora confermato.

Nelle scorse ore, tra l’altro, la pagina Instagram “Mai dire trash” ha lanciato uno scoop che ha rapidamente fatto il giro del web. Se la notizia si rivelasse fondata, potremmo ritrovare al “GF Vip” una celebre coppia di ex fidanzati, che sicuramente non si risparmierebbero in quanto a critiche ed accuse reciproche. Avete capito di chi stiamo parlando?

GF Vip, due nomi clamorosi nel cast: si sono detti addio pochi anni fa

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Letizia di Spagna, beccata dopo anni: incinta, ma non di Felipe. Palazzo trema

La pagina Instagram “Mai dire trash” ha lanciato uno scoop destinato a far rimanere il pubblico con il fiato sospeso. Per la settima edizione del “GF Vip”, Alfonso Signorini starebbe tentando di “arruolare” una ex coppia davvero formidabile, che a “Uomini e Donne” non ha mancato di dare spettacolo per parecchi anni.

Stiamo parlando di Gemma Galgani e Giorgio Manetti, che all’interno del dating show di Canale Cinque hanno monopolizzato le attenzioni del pubblico da casa per moltissimo tempo. Tra i due, come gli affezionati di “Uomini e Donne” ricordano bene, l’astio non si è mai definitivamente risolto. Proprio per questo motivo, il conduttore starebbe facendo carte false pur di assicurarsi la loro presenza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Per me è un no” Raoul Bova sul matrimonio con Rocio: il motivo sorprendete

Al momento, tuttavia, si tratta solamente di supposizioni. Quel che è certo è che, qualora Gemma e “George” dovessero decidere di accettare, i siparietti tra i due non mancherebbero di creare scintille, dentro e fuori dalla casa.