Gianluca Ginoble, avete mai visto la fidanzata? È davvero bellissima e il tenore sembrerebbe non riuscire a far a meno di lei

Dei tre componenti de Il Volo, Gianluca Ginoble è sempre parso essere il più sfuggente e riservato. Classe 1995, il giovane è originario di Roseto degli Abruzzi, luogo dove il cantante ha trascorso l’infanzia. La sua vita, come i più sanno bene, è cambiata drasticamente a seguito della partecipazione al programma “Ti lascio una canzone”.

Dopo aver fatto la conoscenza, nel lontano 2009, dei colleghi Piero Barone e Ignazio Boschetto, il cantante ha fondato assieme a loro il trio di tenori “Il Volo”, che ha avuto il merito di aver diffuso la lirica italiana nel mondo. All’interno del panorama artistico nazionale e internazionale non potrebbe esistere band più acclamata.

Ma cosa sappiamo della vita privata di Gianluca? Il tenore, che non ama particolarmente condividere foto assieme alla fidanzata, ci ha tuttavia fornito un quadro piuttosto chiaro della sua situazione sentimentale. Eleonora, questo il nome della fortunata, è sempre al suo fianco ed è una vera e propria star dei social.

Gianluca Ginoble, avete mai visto la fidanzata? I commenti sotto la FOTO in bikini impazzano!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐄𝐋𝐄𝐎𝐍𝐎𝐑𝐀 (@eleonora.venturini.storaro)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Ammazza” Federica Pellegrini, slip bianchi e reggiseno in pizzo..poi mostra la parte più bella – FOTO

Eleonora Venturini Storaro è il nome della bellissima fidanzata di Gianluca Ginoble, membro della band de Il Volo. La giovane, laureatasi presso l’Università Sapienza di Roma e in seguito presso l’Istituto Marangoni di Milano, è una grande appassionata di moda ed ha realizzato il proprio sogno di diventare una stilista.

All’interno del profilo Instagram di Eleonora, seguita da ben 22mila fan, si possono scorgere moltissimi scatti che la ritraggono al fianco di Gianluca. Non mancano, parallelamente, foto che la immortalano in completa solitudine, come quella che la fidanzata del tenore ha postato solamente alcuni giorni fa.

A bordo di una barca e con addosso un favoloso micro costume bianco, Eleonora è bella da perdere la testa. Oltre al commento “Mia” di Gianluca stesso, che ha voluto rimarcare il proprio legame con la stilista, moltissimi altri apprezzamenti sono spuntati e continuano a spuntare sotto lo scatto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “CALPESTAMI”, tacchi a spillo e leggings attillati per l’inquadratura da dietro: Elodie è devastante

“Una donna meravigliosa“, “Super modella” si sono complimentati gli utenti dei social, a dir poco pazzi della stilista. Gianluca, a quanto sembra, è un uomo parecchio invidiato!