Laura Chiatti massacrata dagli utenti del web, tutta colpa dell’eccessiva magrezza: il motivo di tanto accanimento è sconcertante

La nativa di Castiglione del Lago è tra le celebrità social che vengono maggiormente bersagliate per via della forma fisica sfoggiata. È opinione diffusa – nel mondo del web – che la splendida Laura Chiatti, sposata da otto anni con Marco Bocci, sia fin troppo magra in rapporto alla sua altezza e a quello che dovrebbe essere il suo peso forma.

Un’accusa che l’attrice ha sempre respinto, invitando i followers a guardarsi bene dall’additare come “malate” o “anoressiche” persone che, semplicemente, tengono molto alla cura del corpo. Eppure, come si sa bene, i fan dei social possono essere davvero implacabili.

Nelle ultime ore, proprio sotto uno scatto postato dalla bella Laura le critiche nei suoi riguardi sono rifiorite in men che non si dica. Secondo i più, la ragione per cui la Chiatti sarebbe così “ossessionata” dalla propria forma fisica è una sola: c’entrerebbe proprio il bellissimo marito Marco Bocci.

Laura Chiatti massacrata per l’eccessiva magrezza: “sono le pene d’amore che…”. Sconvolgente!

Le critiche e i commenti inopportuni sotto gli scatti della splendida Laura Chiatti sono ormai un vero “must”. L’attrice, abituata da tempo ad essere bersagliata dagli haters, non sembra farci neanche più caso. Eppure, di fronte ad una fan che è parsa davvero oltrepassare il limite, la moglie di Bocci non è riuscita a trattenersi.

L’utente in questione, nel commentare il post soprariportato, ha a dir poco esagerato. “Sono le pene d’amore che fanno dimagrire tanto…” ha scritto la fan, insinuando che Laura e Marco stiano attraversando un momento di crisi che, a detta dell’utente, si starebbe ripercuotendo sulla salute di Laura.

Con una risposta secca e tagliente, l’attrice è riuscita a far chiarezza sulla questione in modo definitivo. “Ammazza io allora dovrei essere obesa!” ha replicato Laura, che con ironia ed intelligenza ha rimesso al suo post la fan.

Fortunatamente, ancora più numerosi rispetto alle critiche sono i commenti positivi rivolti all’attrice. La Chiatti, in formissima e radiosa, non conosce rivali in quanto a bellezza.