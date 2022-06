Le Donatella sorprendono ancora una volta il web con un video accattivante: l’estate è arrivata e le sorelle sono esplosive

Le Donatella è il duo più popolare sui social dove le due sorelle si divertono a condividere video e foto accattivanti e seducenti. Silvia e Giulia, una mora e l’altra bionda, sempre insieme fin dalla nascita.

Si sono fatte conoscere ad “X-Factor” per poi diventare note con la partecipazione al “Grande fratello vip” ed ora sui social. Sono seguite da quasi un milione e mezzo di followers che le supportano e sostengono in ogni situazione.

Le Donatella in bikini: Instagram esplode – VIDEO

L’estate è iniziata e con Le Donatella è ancora più bella. Le due sorelle hanno mostrato ai fan dei costumi strepitosi che hanno mettono in risalto le loro forme prorompenti. Una indossa un bikini arancione e l’altra lilla. Una ha i capelli raccolti e l’altra che le scendono lungo le spalle.

Sensuali e seducenti, accattivanti e sempre alla moda. Così hanno conquistato il web che non può fare a meno di seguirle ed anche questa volta non ha perso occasione di lasciare messaggi sotto al post.

“Giulia o Silvia?”, chiedono le dirette interessate. C’è chi risponde: “Qua è difficile, è come scegliere mamma o papà” e poi ancora “Palpitazioni accelerate”, qualcun altro ha aggiunto: “Oltre ad essere bellissime, sono simpaticissime”.

Il post è diventato virale ed ha fatto impazzire i fan che vorrebbero rivedere le due sorelle in televisione. Dopo il “Grande fratello vip” quale potrebbe essere il prossimo reality adatto a loro?

Non ci resta che attendere per avere altri dettagli al riguardo. Intanto continuiamo a seguirle sui social dove non perdono occasione di postare scatti mozzafiato e da urlo. La loro bellezza supera ogni limite ed è impossibile resistere al duo che ha conquistato tutti anche con la simpatia e solarità.