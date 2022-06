Manuel Bortuzzo e Lulù, storia finita davvero? Emergono particolari inediti

Manuel Bortuzzo e Lulù, come vanno le cose tra di loro? C’è una novità che aggiunge un nuovo tassello. Ecco di cosa si tratta

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié hanno fatto sognare tutti i romantici telespettatori del “Grande Fratello 6”. A piccoli passi i due si sono avvicinati e nonostante le resistenze iniziali dell’ex nuotatore, l’amore ha avuto poi la meglio.

Manuel ha messo da parte le sue paure e ha ceduto ad un sentimento vero che però all’indomani della fine del reality di Canale 5 ha mostrato tantissime falle.

I giovani avevano detto di voler vivere insieme e creare una famiglia ma l’idillio è svanito velocemente e di fronte al non voler capire di Lulù, Manuel si è trovato “costretto” a dover ufficializzare la rottura a livello mediatico.

Questa la versione dell’atleta che non rispecchia quella data dalla principessa. Ad ogni modo, oggi, emergono nuovi particolari.

Manuel Bortuzzo e Lulù: facciamo il punto

Cosa ne sarà di Manuel e Lulù? Forse tra di loro non è ancora finita del tutto. I due al momento si sono chiudi nel silenzio perché hanno capito che parlare non serve ma ci ha pensato una terza persona a parlare di loro.

Si tratta di un loro ex coinquilino che ha vissuto il loro amore dall’esterno e ora ha deciso di parlare. Come? In musica.

Si tratta di Giacomo Urtis, il noto chirurgo dei vip che ha deciso di cimentarsi nel mondo della musica. Ha da pochissimo, infatti, lanciato il suo primo pezzo, intitolato ‘Mama Linda‘, un pezzo che parla di una storia d’amore.

Il chirurgo prestato alla musica non lo ha detto esplicitamente ma chi gli sta vicino assicura che la canzone è dedicata proprio a Manuele e Lulù. I fan e gli osservatori più attenti lo hanno capito.

C’è una frase, in particolare, che fa riferimento proprio alla loro storia. Urtis canta: “Per colpa della gente che mette veleno non siamo più in grado di dirci ti amo. Ma chi se ne frega, io e te questa notte nudi sotto la luna piena”.

Insomma la loro storia ha ispirato anche una canzone, che sia un modo per farli riavvicinare? Staremo a vedere.